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جمال ريّان: المغرب ليس بريئا من دم شيرين أبو عاقلة.. لهذا السبب

الشروق أونلاين
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جمال ريّان: المغرب ليس بريئا من دم شيرين أبو عاقلة.. لهذا السبب
أرشيف
جمال ريان

المغرب ليس بريئا من دم الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت برصاص الاحتلال. حسب ما جاء في تغريدة لمواطنها وزميلها في قناة الجزيرة جمّال ريان.

ريّان كتب ذلك في تغريدة على تويتر، معقّبا على تصريح سابق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حول وجود أصول مغربية لكل رعية إسرائيلي.

وقال الصحفي الفلسطيني في تغريدته:”إذا كان تصريح وزير خارجية المغرب صحيحا، فإن المغرب ليس بريئا من الدم الفلسطيني، ومن دم شرين أبو عاقلة“.

وأضاف:”وإذا كان الوزير حريصا فعلا على براءة بلاده، فإن عليه سحب تصريحه هذا. أو الاستقالة لحفظ ماء الوجه”.

مغاربة ضدّ التطبيع

بالمقابل، احتجّ ناشطون مغاربية أمام سفارة فلسطين بالرباط، ضدّ تطبيع بلادهم مع سلطات الاحتلال الصهيوني، مندّدين باغتيال شيرين أبو عاقلة.

جانب من الاحتجاج

ورفع المحتجّون شعارات تدعو إلى إسقاط التطبيع وتجريمه، كما نادوا بمحاسبة قتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتمّ تنظيم الاحتجاج بعدوة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين وضد التطبيع.

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