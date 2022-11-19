جماهير الأرجنتين تغزو قطر.. هذه حقيقة الصورة المتداولة

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورتين يدّعي ناشروهما أنّهما لجماهير منتخب الأرجنتين في الدوحة قبيل انطلاق منافسات مونديال 2022.

يتضمّن المنشور صورتين ملتصقتين تظهران تجمّعات. وجاء في التعليق المرافق “جماهير الأرجنتين تسيطر على الدوحة”.

استقبال حماسيّ لنجوم الكرة

حظي المنشور بمئات المشاركات من صفحات عدّة على مواقع التواصل قبل أيّام من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في العشرين من الشهر الجاري في قطر.

وقد بدأت الحماسة في الظهور حول منطقة المشجعين الرئيسية لكأس العالم، الواقعة في حديقة البدع، وسط الدوحة والتي من المقرر افتتاحها رسميًا السبت، عشية المباراة الافتتاحية بين قطر المضيفة والإكوادور.

كما ظهرت أولى مشاهد الابتهاج بقدوم لاعبين من إنكلترا وفرنسا والأرجنتين مع العديد من المشجعين، بعضهم من شبه القارة الهندية.

وعبّر هنود في قطر عن استيائهم من تقارير إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن “المشجعين الوهميين” في الدوحة.

صورتان قديمتان

إلا أنّ المنشور لا علاقة له بكلّ ذلك.

فقد أظهر التفتيش عن الصورة الأولى أنّها منشورة في الأوّل من حزيران/يونيو 2022 على الحساب الرسميّ لبطولة “كوبا أميركا”.

وتظهر الصورة الجماهير أمام ملعب “ويمبلي” في لندن حيث فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإيطاليّ 3- صفر في مباراة “فيناليسيما” التي تقام بين بطل أوروبا وبطل أميركا الجنوبية.

أمّا الصورة الثانية فتظهر احتفالات في بوينس أيرس بفوز الأرجنتين بنهائي كأس “كوبا أميركا” على البرازيل بنيجة 1- صفر عام 2021، وقد نشرها مصوّر متخصّص بالتقاط الصور الجويّة آنذاك.

المصدر: فرانس برس