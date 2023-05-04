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رياضة

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار وتطالب بطرد ميسى

عمر سلامي
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جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار وتطالب بطرد ميسى
ح.م
ليونيل ميسي ونيمار

توجه عدد من مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى منزل البرازيلى نيمار، لمطالبته بالرحيل.

وطالبت الجماهير، نيمار بالرحيل وقامت بالهتاف ضده ووصفته بـ”التائه”، بسبب كثرة الغيابات.

كما نظمت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان وقفة احتجاجية أمام مقر النادي، وطالبت بطرد ميسي من النادي، بعد غيابه عن التدريبات، وسفره إلى السعودية من دون إذن.

وعبرت الجماهير الباريسية عن غضبها الشديد، واستهدفت كذلك من خلال هتافاتها، رئيس النادي ناصر الخليفي، ونيمار دا سيلفا وماركو فيراتي، وكذلك المدير الفني كريستوف غالتيي.

واستنكر نادي باريس سان جيرمان في بيان له تصرفات “مجموعة صغيرة من الجماهير”، مؤكدا دعمه للاعبيه.

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