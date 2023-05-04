جماهير باريس سان جيرمان تهاجم نيمار وتطالب بطرد ميسى
توجه عدد من مشجعي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى منزل البرازيلى نيمار، لمطالبته بالرحيل.
وطالبت الجماهير، نيمار بالرحيل وقامت بالهتاف ضده ووصفته بـ”التائه”، بسبب كثرة الغيابات.
جماهير باريس سان جيرمان تذهب لمنزل نيمار وتطالب منه الرحيل.pic.twitter.com/zM223kPPFP
— نواف العقيّل (@nawaf__oga) May 3, 2023
كما نظمت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان وقفة احتجاجية أمام مقر النادي، وطالبت بطرد ميسي من النادي، بعد غيابه عن التدريبات، وسفره إلى السعودية من دون إذن.
وعبرت الجماهير الباريسية عن غضبها الشديد، واستهدفت كذلك من خلال هتافاتها، رئيس النادي ناصر الخليفي، ونيمار دا سيلفا وماركو فيراتي، وكذلك المدير الفني كريستوف غالتيي.
بيان للنادي
https://t.co/on6kjlF8qs
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 3, 2023
واستنكر نادي باريس سان جيرمان في بيان له تصرفات “مجموعة صغيرة من الجماهير”، مؤكدا دعمه للاعبيه.