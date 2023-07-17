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رياضة

جماهير باريس سان جيرمان تهدد الصربي فلاهوفيتش بقطع أصابعه

عمر سلامي
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جماهير باريس سان جيرمان تهدد الصربي فلاهوفيتش بقطع أصابعه
ح.م
لافتة ألتراس باريس سان جيرمان

وجهت جماهير باريس سان جيرمان تهديدا عنيفا للاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش، المرشح للانضمام إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت مجموعة من ألتراس باريس سان جيرمان بتوجيه رسالة واضحة إلى المهاجم الصربي، حيث حملوا لافتة كتب عليها: “فلاهوفيتش، إذا أتيت، سوف نقطع أصابعك الثلاثة”.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن تلك الرسالة تأتي بسبب إظهار فلاهوفيتش لأصابعه الثلاثة أثناء اللعب مع صربيا، وارتداء قميص يظهر السيادة الصربية على كوسوفو.

وأشارت عدة مصادر إعلامية في فرنسا أن المفاوضات بين إدارة النادي الفرنسي واللاعب الصربي متقدمة للغاية، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق نهائي مع جوفنتوس.

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