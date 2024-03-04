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رياضة

جماهير باريس سان جيرمان توجه رسالة لمبابي

عمر سلامي
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جماهير باريس سان جيرمان توجه رسالة لمبابي
أرشيف
كيليان مبابي

وجهت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان رسالة إلى النجم كيليان مبابي عبروا من خلالها عن إحباطهم، ورغبتهم في رحيله عن النادي نهاية عقده.

وتجمعت مجموعة من جماهير النادي الفرنسي أمام مقر تدريبات الفريق، مساء الأحد، ورفعت لافتة كتب عليها “مبابي.. احضر يوم 30 جوان”.
وتحمل اللافتة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.

وأوضحت أن فئة من جماهير سان جيرمان قد نفد صبرها تجاه مبابي، وينتظرون توقيت رحيله لإنهاء هذه اللحظات الدرامية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، مؤخرا في تقرير لها، أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات المدرب لويس إنريكي، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.

وتم استبدال مبابي في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو، الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات.

وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يبتسم ويتحدث على هاتفه الخلوي في نفق غرفة تبديل الملابس، ثم سار وهو يلوح للجماهير قبل أن يجلس في المدرجات مع والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري لمتابعة ما تبقى من المباراة.

وكشفت تقارير إعلامية أن مبابي اتفق على التوقيع لمدة 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بصفقة انتقال حر.

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