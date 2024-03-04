جماهير باريس سان جيرمان توجه رسالة لمبابي

وجهت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان رسالة إلى النجم كيليان مبابي عبروا من خلالها عن إحباطهم، ورغبتهم في رحيله عن النادي نهاية عقده.

وتجمعت مجموعة من جماهير النادي الفرنسي أمام مقر تدريبات الفريق، مساء الأحد، ورفعت لافتة كتب عليها “مبابي.. احضر يوم 30 جوان”.

وتحمل اللافتة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.

🤬 A prominent PSG fan group has protested against Kylian Mbappé’s presence at the club in a banner referencing the Frenchman’s contract expiry date: “KM: Bring on 30/06” 📸 @leblockparisii pic.twitter.com/Rjz7u784R7 — Get French Football News (@GFFN) March 3, 2024

وأوضحت أن فئة من جماهير سان جيرمان قد نفد صبرها تجاه مبابي، وينتظرون توقيت رحيله لإنهاء هذه اللحظات الدرامية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، مؤخرا في تقرير لها، أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات المدرب لويس إنريكي، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.

🚨 الليكيب | يرى باريس سان جيرمان رحيل كيليان مبابي على أنه “خيانة” وتقول المصادر “لا يمكنك أن تقول لا لناصر، ولا يمكنك أن تقول لا لقطر”. pic.twitter.com/U0VeGBgFEr — Insider Real (@RMCFarab) March 4, 2024

وتم استبدال مبابي في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو، الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات.

وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يبتسم ويتحدث على هاتفه الخلوي في نفق غرفة تبديل الملابس، ثم سار وهو يلوح للجماهير قبل أن يجلس في المدرجات مع والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري لمتابعة ما تبقى من المباراة.

وكشفت تقارير إعلامية أن مبابي اتفق على التوقيع لمدة 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بصفقة انتقال حر.