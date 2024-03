جماهير باريس سان جيرمان توجه رسالة لمبابي

وجهت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان رسالة إلى النجم كيليان مبابي عبروا من خلالها عن إحباطهم، ورغبتهم في رحيله عن النادي نهاية عقده.

وتجمعت مجموعة من جماهير النادي الفرنسي أمام مقر تدريبات الفريق، مساء الأحد، ورفعت لافتة كتب عليها “مبابي.. احضر يوم 30 جوان”.

وتحمل اللافتة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.

🤬 A prominent PSG fan group has protested against Kylian Mbappé’s presence at the club in a banner referencing the Frenchman’s contract expiry date:

“KM: Bring on 30/06”

📸 @leblockparisii pic.twitter.com/Rjz7u784R7

— Get French Football News (@GFFN) March 3, 2024