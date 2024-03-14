جماهير بطل اسكتلندا تطرد لاعبا صهيونيا من فريقها

طرد مُشجّعو نادي سلتيك الأسكتلندي اللاعب الدولي الصّهيوني ليل عبادة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني البريء والأعزل.

وكان المهاجم الصّهيوني ليل عبادة (22) يرتدي زيّ نادي سليتيك الأسكتلندي منذ صيف 2021، بِعقدٍ يُفترض أن تنتهي مدّته في الفصل ذاته من عام 2026.

واضطرّ هذا اللاعب إلى فسخ العقد قبل الآوان، والانتقال إلى نادي شارلوت الأمريكي.

ورغم أن الاسم عربي، إلى أن اللاعب ليل عبادة ينتمي إلى أسرة يهودية.

وكتب ليل عبادة في أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إن ترك فريق السليتيك قرار اتّخذه مُضطرّا.

وفي أحدث ظهور تلفزيوني محلّي، قال مالك نادي مكابي بتاح تكفا الصّهيوني إبراهيم لوزون: “لم يتركوا له الاختيار سوى الرّحيل”، وأشار إلى رفع جماهير السلتيك لافتات كُتبت عليها: “فلسطين حرّة”، و”النّصر للمقاومة”.

وقبل انتقاله إلى فريق سلتيك بطل اسكتلندا في الموسمَين الماضيَين، ارتدى ليل عبادة زيّ نادي مكابي بتاح تكفا الصّهيوني.

وأضاف الصّهيوني إبراهيم لوزون: “على المستوى الشخصي، شعر ليل عبادة بِالمُعاناة تُجاه كل ما كان يحدث، بما في ذلك سخط الجماهير في الشارع عليه أكثر من مرّة. شعر ليل عبادة بِأنه غير مُرحّب به. كانت هناك نظرات عدائية وليس من الجيّد أن تشعر بِذلك”.

أمّا التقني الإنجليزي بريندان رودجرز مدرب فريق السلتيك، فقال: “منذ بدء الحرب في غزة، بدا ليل عبادة وكأنّه مُضطرب ذهنيا”.

ويجدر التذكير بِأن جماهير نادي سلتيك الأسكتلندي اشتهرت بِنُصرتها للقضية الفلسطينية العادلة، وفضح جرائم الصّهاينة. مثلما هو الشّأن لِأنصار فريق لاتسيو الإيطالي.