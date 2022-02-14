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رياضة

جماهير بلوزداد تطالب بالسماح لها لحضور مباراة الترجي

سليم.ع
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جماهير بلوزداد تطالب بالسماح لها لحضور مباراة الترجي

تطالب جماهير فريق شباب بلوزداد، بالسماح لها بالتواجد في مدرجات ملعب 5 جويلية، بمناسبة لقاء الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي..
وتعالت نداءات أنصار فريق “العقيبة”، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الترخيص لهم لمساندة الفريق في المواجهة الصعبة التي تنتظره، السبت المقبل.
وما زاد من مطالب الأنصار بالسماح لهم بحضور مباراة الترجي، هو ترخيص السلطات التونسية، في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، في رادس، لحضور نصف سعة مدرجات الملعب.
ويمني أنصار الشباب النفس بالإستجابة لمطلبهم، من أجل تقديم الدعم اللازم لأشبال باكيتا، حتى يحظى فريقهم بفرصة تواجد الجماهير على غرار عديد الأندية الإفريقية التي تخوض منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

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