جماهير سيلتيك ترد على إدارة النادي وتجدد دعمها لفلسطين

أكدت جماهير نادي سيلتيك الإسكتلندي دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية، وحثت على التبرع لصندوق طوارئ غزة.

وقالت رابطة جماهير سيلتيك في ردها على إدارة النادي التي تبرأت من دعم أنصار الفريق للقضية الفلسطينية، أنها “لن تقف مع الظالم، وستستمر في الوقوف مع المظلوم”.

وأضافت رابطة جماهير النادي في بيانها: “‏لماذا تعتبر حياة الأوكرانيين أكثر قدسية من حياة الفلسطينيين؟، سيظل سيلتيك ثابتاً في دعمه للشعب الفلسطيني، كما كنا دائما”.

🚨🚨🎙️| Statemenr from the Celtic Supporters Association: pic.twitter.com/ckxqKRpxoE — CentreGoals. (@centregoals) October 11, 2023

وتابعت:”‏ في عام 2016 تحدينا الجميع ورفعنا العلم الفلسطيني وتم فرض غرامة علينا والآن يحتاج الشعب الفلسطيني إلى تضامننا أكثر من أي وقت مضى”.

‏وأكدت رابطة جماهير سلتيك في بيانها أنها سترفع علم فلسطين، في مباراة أتليتيكو مدريد يوم25أكتوبر الجاري، لتبين للعالم أن النادي يقف مع المظلوم، وليس الظالم، كما شجعت على التبرع لصندوق طوارئ غزة.

ورفعت جماهير سيلتيك السبت الماضي لافتتين، في المباراة التي جمعت فريقهم، بفريق كيلمانروك ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسكتلندي، كتبوا في الأولى: “الحرية لفلسطين”، وفي الثانية: “النصر للمقاومة”، ولكن إدارة النادي تبرأت من تصرفات مشجعيها بعد هذه المباراة.