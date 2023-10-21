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رياضة

جماهير ليفربول توجه رسالة دعم لفلسطين

عمر سلامي
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جماهير ليفربول توجه رسالة دعم لفلسطين
ح.م
جمهور ليفربول

وجهت جماهير ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم لسكان غزة، الذين تزداد معاناتهم من يوم لآخر، جراء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.

ورفعت جماهير ليفربول قبل مواجهة إيفرتون في إطار الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز “الميرسيسايد”، لافتة مكتوب عليها “من أجل الله أنقذوا غزة”.

كما رفرفت الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب “آنفيلد”، رغم وجود قرار بمنع تواجدها.

وبالإضافة إلى رفع أعلام فلسطين، هتفت بعض الجماهير لفلسطين خلال الوقوف دقيقة صمت قبل بداية اللقاء.

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