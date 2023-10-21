جماهير ليفربول توجه رسالة دعم لفلسطين

وجهت جماهير ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم لسكان غزة، الذين تزداد معاناتهم من يوم لآخر، جراء جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني.

ورفعت جماهير ليفربول قبل مواجهة إيفرتون في إطار الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز “الميرسيسايد”، لافتة مكتوب عليها “من أجل الله أنقذوا غزة”.

رغم منع السلطات البريطانيه و رابطة البريميرليغ دخول اعلام فلسطين لكن الجمهور سحب عليهم و وقف مع الحق هذا هو جمهور ليفربول https://t.co/AqBAxdJAFC — فيصل | ALHAJRI (@LFC_F3) October 21, 2023

كما رفرفت الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب “آنفيلد”، رغم وجود قرار بمنع تواجدها.

وبالإضافة إلى رفع أعلام فلسطين، هتفت بعض الجماهير لفلسطين خلال الوقوف دقيقة صمت قبل بداية اللقاء.