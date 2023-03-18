جماهير ليون تستقبل عوار بصافرات الاستهجان لهذا السبب
أطلقت جماهير نادي ليون صافرات الاستهجان، عند دخول حسام عوار للمشاركة في مباراة ناديه أمام نانت، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.
واستقبل عوار، بصافرات الاستهجان عند دخوله بديلا في د74، إلى جانب ترديد الجماهير النشيد الفرنسي.
Les supporters lyonnais ont accueilli Houssem Aouar avec des sifflets et une marseillaise aujourd’hui.
Le principal intéressé avait pour rappel fait part de son regret d’avoir choisi l’équipe de France en lieu et place d’El Khadra. pic.twitter.com/zM53tgguB2
— We love Algerian football 📐 (@lucarne_dz) March 17, 2023
وجاء تصرف الجماهير بسبب تصريحات الوافد الجديد إلى المنتخب الجزائري، الذي عبر فيها عن ندمه على اختيار المنتخب الفرنسي في وقت سابق، قبل أن يغيّر جنسيته الرياضية ويلتحق بـ”الخضر”.