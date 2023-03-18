-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية
رياضة

جماهير ليون تستقبل عوار بصافرات الاستهجان لهذا السبب

عمر سلامي
  • 162
  • 0
جماهير ليون تستقبل عوار بصافرات الاستهجان لهذا السبب
ح.م
حسام عوار

أطلقت جماهير نادي ليون صافرات الاستهجان، عند دخول حسام عوار للمشاركة في مباراة ناديه أمام نانت، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي.

واستقبل عوار، بصافرات الاستهجان عند دخوله بديلا في د74، إلى جانب ترديد الجماهير النشيد الفرنسي.

وجاء تصرف الجماهير بسبب تصريحات الوافد الجديد إلى المنتخب الجزائري، الذي عبر فيها عن ندمه على اختيار المنتخب الفرنسي في وقت سابق، قبل أن يغيّر جنسيته الرياضية ويلتحق بـ”الخضر”.

مقالات ذات صلة
إبراهيموفيتش يستعد لتحطيم رقم قياسي مع السويد

إبراهيموفيتش يستعد لتحطيم رقم قياسي مع السويد

حمّاد وزيرا جديدا للشباب والرياضة

حمّاد وزيرا جديدا للشباب والرياضة

دولي سنيغالي يُهنّئ عوّار على انضمامه إلى “الخضر”

دولي سنيغالي يُهنّئ عوّار على انضمامه إلى “الخضر”

ملعبا براقي ووهران جاهزان للمقابلات الدولية على مستوى الأندية

ملعبا براقي ووهران جاهزان للمقابلات الدولية على مستوى الأندية

رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا

رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا

هل كان رونالدو من بين ضحايا المصري رامز جلال في البرنامج الرمضاني ؟

هل كان رونالدو من بين ضحايا المصري رامز جلال في البرنامج الرمضاني ؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد