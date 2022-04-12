جماهير مانشستر سيتي تعاتب محرز

بسبب تضييعه هدف الفوز على ليفربول

عاتبت جماهير مانشستر سيتي لكرة القدم، الدولي الجزائري رياض محرز، عقب تضييعه هدف الفوز على ليفربول في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) وجمعتهما لحساب منافسات الجولة الـ32 من البطولة الإنجليزية لكرة القدم “بريميرليغ”.

وبحسب موقع “غول” الشهير، فإن جماهير مانشستر سيتي تعتقد أن محرز أضاع عليها فرصة الفوز على ليفربول وتوسيع الفارق إلى أربع نقاط، ما يقرّب الفريق من حصد لقب “البريميرليغ” هذا الموسم، بإهداره فرصة سهلة في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة.

وذهبت بعض جماهير مانشستر سيتي إلى مطالبة محرز بالاعتذار بعد إهداره فرصةً ذهبيةً أمام مرمى ليفربول، وذلك بعد مشاركته في الدقيقة الـ75 من المباراة بديلا عن رحيم ستيرلينغ. وتلقى محرز كرة ذهبية من كيفين دي بروين، ليواجه الحارس أليسون بيكر، لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك بعد أن سددها عالية فوق المرمى.

وعقب مواجهة قطبي الكرة الإنجليزية حاليا، يحتل الفريق “السماوي” صدارة ترتيب “البريميرليغ” برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن “الريدز”.

وتنتظر محرز والسيتي مباراة قوية وصعبة أخرى، عشية اليوم، أمام أتليتيكو مدريد، لحساب لقاء العودة من منافسة رابطة أبطال أوروبا، التي يعد فيها قائد الخضر هداف الفريق بـ 6 أهداف لحد الآن.

جدير بالذكر، أن قائد “الخضر” لعب بصحبة مانشستر سيتي 23 مباراةً في البطولة الإنجليزية هذا الموسم، أحرز خلالها 10 أهداف مع تقديم 4 تمريرات حاسمة، فيما يجمع 22 هدفا في كل المنافسات، وهذا وسط غموض يسيطر على مستقبله مع قرب انتهاء عقده عام 2023.