جماهير مانشستر سيتي تهاجم غوارديولا بسبب محرز

ضيع ضربة جزاء.. وأجل حسم اللقب إلى الأسبوع القادم

هاجمت جماهير مانشستر سيتي، المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بسبب اختيار رياض محرز، لتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة أمام وست هام التي ضيعها قائد الخضر، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، برسم لقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجلت الضربة الضائعة حسم الدوري، ووضعت “السيتيزنز” تحت ضغط كبير في الجولة الأخيرة، حيث سيفرض عليه الانتصار أمام أستون فيلا، لتحقيق اللقب.

وانتقدت جماهير “السيتي” قرار غوارديولا بتعيين محرز لتنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة، خاصة وأنه سبق أن أضاع ركلة حاسمة في نفس الوقت من المباراة.

وانهالت التعليقات المنتقدة لمحرز من مشجعي مانشستر سيتي على مواقع التواصل الاجتماعي: “كيفن دي بروين موجود.. لماذا يسدد محرز الركلة الأهم بالموسم؟”. وأضاف آخر: “الكل يعلم أن كيفن دي بروين هو من يجب أن يسدد تلك الركلة”. وكتب آخر: “أضعنا فرصة ذهبية لتحقيق لقب الدوري. أستون فيلا سيدافع بشراسة وستكون مباراة صعبة”.

وسبق لمحرز أن أضاع ركلة جزاء مهمة جدا أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2018-2019، جاءت أيضا في الدقيقة 86 مثل الركلة أمام وست هام. كما أضاع رياض محرز ركلة جزاء للمنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار، في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، شهر جانفي الماضي، في مباراة “الخروج الحزين” لمنتخب محاربي الصحراء. وكان محرز قد سجل 3 ركلات جزاء ناجحة بالبريميرليغ هذا الموسم، لكنها لم تكن في مباراة عصيبة مثل مباراة وست هام. أما دي بروين، فسجل ركلة جزاء واحدة هذا الموسم، جاءت في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن تألقه اللافت مؤخرا، وخاصة تسجيله 4 أهداف كاملة في مرمى وولفرهامبتون قبل أيام، دفع الجماهير للمطالبة بتنفيذه ركلات الجزاء.

وأجل المان السيتي التتويج باللقب إلى الأسبوع القادم، حيث سيواجه نادي أستون فيلا الذي يدربه اللاعب السابق لليفربول ستيفان جيراد، حيث يتوجب عليه للفوز بلقب الدوري.