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رياضة
موازاة مع حديث الصحافة الإنجليزية وعدم تحرك إدارة النادي لتجديد عقده

جماهير “مان سيتي” ترفض رحيل النجم الجزائري إلى الـ “بي أس جي”

سمير حمزة
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جماهير “مان سيتي” ترفض رحيل النجم الجزائري إلى الـ “بي أس جي”

أبدت جماهير نادي مانشستر سيتي رفضها فكرة رحيل نجمها الجزائري، رياض محرز، عن النادي، بعد انتشار أخبار برغبة العملاق الفرنسي، باريس سان جرمان بضمه إلى صفوفه، وهذا موازاة مع تماطل إدارة النادي على تمديد عقده الذي ينتهي جوان القادم.

وبالرغم من تباين أراء أنصار النادي بخصوص أنباء رحيل الدولي الجزائري، شددت أغلبية تفاعلات الجماهير، عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي، على ضرورة الحفاظ على الهداف الحالي للنادي، الذي أصبح لاعبا مهما في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويرى أنصار “السيتيزان” بأن محرز يعد قطعة أساسية في تشكيل الفريق ويسهم بقوة في انتصارات النادي في مختلف المنافسات، سواء في “البريمر ليغ”، في منافسة الكأس أو في رابطة الأبطال،إلى ذلك، أشار بعض المناصرين بأن محرز لاعب استثنائي وأصبح متعلقا بمدينة مانشستر خاصة بعد ارتباطه الرسمي تايلور وارد التي ينتظر منها مولودا جديدا.

وتأتي تفاعلات الجماهير ردا على الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، التي كانت كشفت عن اهتمام “البي أس جي” بضم اللاعب الجزائري إلى صفوفه.

وكان الصحفي ديفيد أندرسون من صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية، في تغريدة على “تويتر”، أكد الجمعة، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لضم الجناح الجزائري رياض محرز في مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاءت أنباء اهتمام النادي الباريسي بمستقبل النجم الجزائري موازاة مع عدم تحرك إدارة النادي الأنجليزي لتجديد عقده الذي ينتهي شهر جوان القادم. وهذا بالرغم من الإشادة التي نالها رياض محرز من طرف مدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي أكد على أهمية محرز بالنسبة له، معتبرا بأنه أصبح مطمئنا على تسجيل ضربات الجزاء بوجود لاعب إسمه رياض محرز.

ويتجه محرز لتقديم أحد أحسن مواسمه مع مانشستر سيتي، حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافي الفريق في كل المنافسات برصيد 16 هدفاً بواقع 7 أهداف في الدوري الإنجليزي، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية، وهدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى تقديمه 6 تمريرات حاسمة.

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