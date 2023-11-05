جماهير ميلان تتضامن مع الفلسطينيين

حرصت جماهير نادي ميلان الإيطالي، على دعم الفلسطينيين، وطالبت بإيقاف الجرائم المرتكبة في حق سكان غزة.

وعبّر جمهور نادي ميلان الإيطالي، بمناسبة مباراة أودينيزي بملعب سان سيرو، عن إدانته لقتل الأطفال، وطالب بإيقاف الحرب.

ورفعت الجماهير لافتة كتبت عليها عبارة:”اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عندما يموتون، أوقفوا هذه الحرب”.

وتضاف جماهير نادي ميلان، إلى قائمة جماهير مختلف الأندية في العالم، التي عبرت عن تضامنها مع الفلسطينيين، وإدانتها للجرائم المرتكبة في غزة.

“اصمتوا عندما ينام الأطفال وليس عند قتـ ـلـهم”

جماهير ميلان الايطالي ⚫️🔴 🇵🇸 pic.twitter.com/o0FZuAbwiD — عبدالعزيز دشتي (@dashtiii) November 5, 2023

وتلقى ميلان هزيمة جديدة أمام نظيره أودينيزي، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وخسر ميلان أمام أودينيزي بهدف دون رد، ليفقد “الروسونيري” 3 نقاط جديدة، ويتجمد رصيد ميلان عند 22 نقطة في المركز الثالث.