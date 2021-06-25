جماهير نادي غاني ترمي معلق مباراة فريقها خارج الملعب بسبب ضربة جزاء

عرفت مباراة فريقي “أشانتي كوتوكو” وضيفه “كاريلا”، لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الغاني لكرة القدم، حادثة غريبة، تمثلت في طرد جماهير “أشانتي” لمعلق المباراة، بسبب تشكيكه في شرعية ركلة جزاء، تحصل عليها ناديهم.

وذكرت وسائل إعلام غانية، أن جماهير “أشانتي كوتوكو”، قامت بالتوجه صب المعلق، قبل حمله وإلقائه خارج الملعب، أثناء المباراة، بعد وصفه لركلة الجزاء بغير الصحيحة.

ونظرا لغرابة الحادثة وطرافتها في نفس الوقت، فإنها حظيت باهتمام إعلامي كبير، ودون شك فإن ما حدث للمعلق الغاني، وإن كان يعكس مدى تعصب جماهير أشانتي لفريقها، فهي في نفس الوقت قد تكون عبرة للمعلقين، في اتخاذ موقع الحياد لدى تعليقهم على المباريات المحلية، وترك الأمور التحكيمية لأهل الاختصاص، تجنيا لحادثة مماثلة.

للإشارة فإن “أشانتي كوتوكو” حقق الفوز على ضيفه كاريلا بفضل ركلة الجزاء التي منحها الحكم، وتفوّق بهدفين مقابل هدف واحد.