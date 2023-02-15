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الجزائر

“جمجوم” السعودية تبدي رغبتها بالإستثمار في الجزائر

الشروق أونلاين
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“جمجوم” السعودية تبدي رغبتها بالإستثمار في الجزائر
ح.م

أبدت المؤسسة الصناعية السعودية “جمجوم فارما” عن رغبته في الاستثمار المباشر بالجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، الثلاثاء للسفير السعودي عبد الله بن ناصر البصيري، رفقة وفد من مجمع جمجوم فارما برئاسة محمود يوسف جمجوم رئيس مجلس ادارة المجمع .

وحسب بيان للوزارة فقد تمحورت المناقشات حول رغبة مجمع جمجم في القيام بالاستثمارات مباشرة في الجزائر.

كما تناول اللقاء الفرص العديدة المتاحة للمستثمرين السعوديين في ضل ديناميكية الإصلاح الجديدة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار من خلال رفع القيود البيروقراطية والتقنية التي تعرقل الاستثمارات في صناعة الأدوية.

للإشارة،  تعتبر المؤسسة السعودية التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها والمتواجدة بثلاثين بلدا من أهم مؤسسات الصناعة الصيدلانية بالشرق الأوسط.

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