جمركي متهم بتسهيل استيراد بضائع مشبوهة!

تابعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الأحد، جمركيا وصاحب مكتب عبور رفقة 8 أشخاص آخرين تورطوا في عمليات تحويل لبضائع مستوردة من الخارج بطرق مشبوهة، تحت غطاء شركة خاصة للاستيراد والتصدير.

المتهمون وجهت لهم جنحة إساءة استغلال الوظيفة، وتحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، وذلك على إثر اكتشاف تحويل بضائع تتمثل في قطع إلكترونية وأجزاء لأجهزة الإعلام الآلي قيمتها المالية تقدر ب مليار دينار جزائري عن الوجهة التي استوردت لأجلها.

تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين جاءت بعد سلسلة من المتابعات القضائية شنتها إدارة الجمارك مؤخرا، تخص عمليات استيراد مشبوهة كلفت الخزينة العمومية خسائر بالملايير، وتمكنت السلطات الأمنية من تحديد هويات المتورطين استنادا لتقرير تم إعداده عقب حملة لمراقبة لاحقة التي شنتها إدارة الجمارك خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن اكتشاف نشاط شركات قامت بعدة عمليات استيراد لقطع وأجزاء من أجهزة الكمبيوتر والإعلام الآلي على أساس إنشاء مصنع لتركيب الحواسيب، والتي تبين لاحقا أنه مجرد مشروع وهمي للاستفادة من تخفيضات الرسم، وقامت إدارة الجمارك بمراقبة لاحقة لفحص التصريحات الجمركية لعمليات استيراد أجرتها الشركة السالف ذكرها، بلغ عددها 19 تصريحا والتي تم توطينها عن طريق بنك أجنبي بوكالة دالي ابراهيم، وأظهرت نتائج الدراسة والفحص الخاصة بالوجهة النهائية للسلع المستوردة وقيمتها المالية، أنها لم تستغل في تركيب الأجهزة كما ورد بالتصريح الجمركي، واستنادا لنتائج التحقيق تبين تورط عدة أشخاص من بينهم عون جمركي وصاحب مكتب عبور استغلوا مناصبهم لتسهيل عمليات والإجراءات الخاصة بذلك.