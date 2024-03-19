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الجزائر
تستعين بطهاة محترفين لإعداد وتزيين الأطباق

جمعيات خيرية تُعد موائد خمس نجوم لإفطار الصائمين

سيد أحمد فلاحي
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جمعيات خيرية تُعد موائد خمس نجوم لإفطار الصائمين
ح.م

انتشرت مع أول أيام الشهر الكريم، موضة جديدة في ما يخص موائد الإفطار التي تنظم هنا وهناك عبر تراب ولاية وهران، وهي استعانة جمعيات خيرية ومجموعات تطوعية، بطهاة محترفين، ممن يشتغلون طيلة السنة بالحفلات الرسمية والفنادق والمركبات السياحية، ليلتحقوا هاته السنة بقوافل الخير، خدمة للمساكين ومحاولة جادة لتزيين الأطباق وتقديم الأفضل لقاصدي تلك الموائد، وهو ما صنع التميز هذا الموسم.
العينة من منطقة عين البيضاء، تحديدا مع الجمعية الاجتماعية بسمة للشباب والتطوع، والتي اتحدت مع جمعية الشباب والإخلاص والمجموعة التطوعية أبو الأيتام وكذا جمعية وهران الخير، من أجل تجسيد مشروع إفطار الصائم والذي يعود مع كل موسم، غير أن الجديد هذا العام، هو الاهتمام الكبير بالمحتوى والحرص على جودة الأطباق، ما دفعهم إلى التقاعد مع أحد أشهر الطهاة في الولاية، “الشاف حمي”، الذي يتفنن طيلة السنة في المناسبات السعيدة، ويطلق العنان لإبداعاته لتكون النتيجة أطباق مثيرة بجمالية منقطعة النظير، حسب كل من حضر إحدى موائده التي يشرف رفقة الطاقم المساعد له على تحضيرها.
وفي هذا الصدد، ذكر “الشاف حمي شيخ”، أن هدفه الأسمى رفقة طاقم العمل المرافق له، هو إحداث التميز والخروج عن المألوف وإدخال الفئات المحرومة في أجواء عائلية، والأكثر من ذلك تزيين موائدهم بما طاب ولذ، خاصة أن ضيوف تلك الموائد هم من العائلات المعوزة وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب فئة مرضى السرطان والأيتام، وحتى عابري السبيل.
أما عن الأطباق التي يتم تحضيرها يقول “الشاف حمي”، إنها في الغالب هي أطباق ممزوجة بين التحضير العصري والأصيل، للإبقاء على الذوق الوهراني، وهو ما نال إعجاب كل من تذوقها يقول المتحدث، الذي ذكر أن المحسنين لهم دور فعال في تزين الموائد، خاصة أنهم صاروا يحثون ويشددون على تنويع الأطباق حتى تكون متميزة عن باقي الموائد المنتشرة هنا وهناك عبر تراب الولاية، ليعيش المحتاج على الأقل اللحظة في كنف التكافل العائلي والتلذذ بخيرات الله التي حرم منها طيلة أشهر السنة، مضيفا أن الجمعيات المذكورة آنفا توزع أيضا وجبات محمولة يوميا تقدر بـ 590 وجبة، والرقم مرشح للارتفاع، نظرا للإقبال المعتبر للصائمين على موائد الجمعية، وهي المبادرة التي صارت تعمم عبر الكثير من البلديات، أين تلجأ الجمعيات إلى طرق أبواب الاحتراف للحصول على خدمات طهاة محترفين يملكون صيتا واسعا في عالم الطهي العصري.

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