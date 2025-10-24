-- -- -- / -- -- --
اعتبرته مساسًا خطيرا بالذاكرة والجمهورية وقيم العيش المشترك

جمعيات في فرنسا تنتفض ضدّ تدنيس لوحة مخلدة لجريمة 17 أكتوبر 1961

ح.م

أدانت جمعيات متواجدة بفرنسا الخميس، عملية التدنيس التي جرت منذ أيام بمدينة ليون الفرنسية، والتي استهدفت لوحة تذكارية لمجازر 17 اكتوبر 1961 في باريس والمخلدة لضحايا هذه المأساة.
في هذا الصدد، عبرت جمعيات كل من الحركة الديناميكية للجزائريين بفرنسا (موداف)، وواجب الذاكرة والمصالحة، وجيفور ميموار، ومركز الثقافات العربية والمتوسطية، و”دار الجزائر بالمهجر” في بيان مشترك، عن “تنديدها وإدانتها الشديدة على اثر التدنيس الذي طال لوحة تذكارية لمجازر 17 اكتوبر 1961 بليون والتي تمت إقامتها تخليدا لأرواح ضحايا هذه المأساة التاريخية”.
ونددت هذه الجمعيات بعملية التدنيس التي تشكل “مساسا خطيرا بالذاكرة والجمهورية وقيم العيش المشترك”، معتبرة ان اللوحة التذكارية المخصصة لمجازر 17 اكتوبر 1961 “تجسد ذاكرة جمهورية عادلة وعالمية، ورمز للاحترام المستحق للضحايا والتصالح بين الشعوب”.
كما نوهت المنظمات من جانب آخر، بـ”ردة الفعل الفورية” لرئيس بلدية ليون، غريغوري دوسي، الذي اعلن عن ايداع شكوى، معربين عن مساندتهم “الكلية” لهذا القرار، داعية إلى ضرورة ان تتحرك العدالة “بشكل سريع وصارم” من اجل “تحديد هوية مقترفي هذا العمل ومتابعتهم ومعاقبتهم بشكل مثالي”.
وخلص بيان الجمعيات إلى استنكار هذه “الاعتداءات المناهضة للجمهورية والمتنكرة للحقائق”، والدعوة من اجل الوحدة واليقظة الجماعية والدفاع عن قيم الجمهورية وحماية أماكن الذاكرة من اي محاولة لبث الشقاق او الحقد.

