جمعيات ونشطاء يطلقون حملة ” توقّف.. لا تسقني سما”

بعد انتشار آفة نقل المشروبات والأغذية تحت أشعة الشمس المحرقة

أطلق نشطاء عبر الفايسبوك حملة تحت شعار “توقّف.. لا تسقني سما”. وجاءت انطلاقا من الصفحة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، التي نشرت العديد من الصور المتعلقة بالحملة، من بينها تلك التي تُظهر مركبات وشاحنات خاصة بنقل البضائع تحمل قارورات للمياه المعدنية، وأخرى للمشروبات الغازية والعصائر، ومنها المخصصة لبيع البيض، تكون عارية تماما من الخلف، وتتنقل بها عشرات ومئات الكيلومترات تحت أشعة الشمس المحرقة..

التي بلغت هذه الأيام أعلى مستوياتها.. وتتعرض لها هذه المواد والمنتجات الاستهلاكية، لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تعرضها للتلف. وبالتالي، فهي تباع إلى المحلات، ومن ثم إلى الزبون، وهي غير صالحة للاستهلاك، رغم أن تاريخ استهلاكها غير منته.

وجاءت هذه الحملة، التي أطلقتها في البداية جمعية حماية المستهلك، وانتشرت بعدها بين المواطنين، بعد الصور والفيديوهات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة، التي تُظهر طريقة نقل المنتجات في مركبات وشاحنات لا تحتوي على غرف التبريد، وكذا فترات نقلها التي غالبا ما تكون في الأوقات التي تعرف ارتفاعا محسوسا لدرجات الحرارة، وكذا بسبب التسمّمات التي تكاثرت مؤخرا ويُجهل سببها، حيث ذكر فايسبوكيون أن الأمر في منتهى الخطورة ولا يجب التهاون فيه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعصائر والمشروبات الغازية، التي تتعرض لأشعة الشمس المحرقة، ويتم بعدها شراؤها من دون علم بما تعرضت له من عوامل تعرضها للتلف، ويتم استهلاكها من دون أن يتبين أنها غير صالحة للاستهلاك، إذ لا يتغير طعمها كثيرا، لكنها تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين من تسممات غذائية وارتفاع في درجة حرارة الجسم وأضرار أخرى قد تكون قاتلة إذا تكررت لعدة مرات.

والأمر هنا لا يتعلق فقط بطريقة النقل الخاطئة، وإنما حتى طريقة الحفظ. فهناك العديد من التجار والشركات التي تحفظ البضاعة بطريقة غير سليمة، ما يعرض المنتجات للتلف، مثلما حدث في أحد المصانع في قسنطينة قبل أيام، حيث تم عرض صورة من أحد المصانع المختصة في صنع المياه المعدنية، وكانت المياه مركونة في الأرض في مكان غير لائق وغير مغطى تماما، الأمر الذي يعرضها لأشعة الشمس المحرقة، فتصبح غير صالحة للاستهلاك، خاصة أن القارورات مصنوعة من مادة البلاستيك، التي تتغير بفعل الحرارة.. وعلّق فايسبوكيون على الصورة بعدة منشورات، حيث طالب أحدهم بضرورة أخذ إجراءات ردعية وفي أسرع وقت ممكن، حفاظا على صحة المواطنين من هذا التجاوزات التي يرتكبها بعض أصحاب المصانع وكذا المسؤولين عن نقل البضائع. وهناك من تساءل عن دور وزارة التجارة والمسؤولين في مراقبة الجودة والنوعية في وقف وردع هذه التصرفات التي تأتي بالضرر على المستهلكين، وغيرها من التعليقات التي تهاطلت بالسلب على أصحاب هؤلاء المصانع، الذين يرتكبون مثل هذه الأخطاء.

وفي سياق ذي صلة، دعا مشاركون في الحملة، بعضهم البعض، إلى عدم اقتناء البيض المعرض لأشعة الشمس، خاصة ذلك الذي يتم التجول به في الأحياء والأزقة والشوارع، ويعرض في مركبات، لكونه معرضا للتلف بسبب تعرضه لأشعة الشمس لفترات طويلة.