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في إطار البرنامج الشهري للمسرح الوطني

جمعية الألفية الثالثة تكرم الزهوانية والهواري بن شنات

زهية منصر
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جمعية الألفية الثالثة تكرم الزهوانية والهواري بن شنات
أرشيف
الهواري بن شنات

تكرم، الخميس، جمعية الألفية الثالثة كلا من الزهوانية والهواري بن شنات. وهذا في إطار النشاط الدوري للجمعية، بالتعاون مع ديوان حقوق التأليف والمسرح الوطني محي الدين بشطاري.

كما يأتي هذا النشاط أيضا ضمن الرزنامة الشهرية للمسرح الوطني لشهر ماي الجاري، حيث سطر مسرح بشطارزي جملة من النشاطات، التي جمعت بين العروض المسرحية والعروض الفنية والتنشيط الثقافي. فبعد عرض الكوميديا الموسيقية “حراز انجلوزيريا”، لجمعية أهل الفن، يلتقي جمهور بشطاري بعد غد الجمعة، مع تعاونية مسرح النقطة في مسرحية “نوستالجيا”، للأخضر منصوري. وهذا في إطار إحياء ذكرى اليوم الوطني للطالب 19 ماي، على أن يعاد العرض يوم السبت على الرابعة مساء.

وفي نفس الإطار دائما، يلتقي جمهور بشطاري الخميس المقبل، مع عرض مونولوج “كياس ولباس” ثم يتبع في اليوم الثالث بعرض “أزمة الأبطال” لمسرح “مثلث الحياة” للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء التابعة للحماية المدنية.

وفي إطار العروض المسرحية، يلتقي الجمهور مع فريق مسرحية الجاثوم، وهي عرض من إنتاج المسرح الوطني الجزائري، إخراج عبد القادر عزوز، نص وفاء براهم شاوش، وقبلها سيكون الجمهور يوم 27 من الشهر الجاري، على موعد مع “عدد جديد من مجالس بشطارزي” في إطار ندوة حول الكشافة الإسلامية، حيث يستضيف بوكبة مجموعة من الكشفيين في إطار الاحتفال باليوم الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية المصادف لـ 27 ماي.

يختتم المسرح الوطني سلسلة نشاطاته بعرض “لونجة” لجمعية شباب الفنون لبلاط.

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