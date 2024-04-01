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جمعية البركة تطلق قافلة “حملة رمضان الكبرى” نحو عدة ولايات

الشروق أونلاين
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جمعية البركة تطلق قافلة “حملة رمضان الكبرى” نحو عدة ولايات
ح.م
جانب من الحملة

أطلقت جمعية “البركة” للعمل الخيري والإنساني، الأحد، قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة، باتجاه مختلف الولايات، وذلك في إطار حملة رمضان الكبرى والموسومة “الوعد المفعول”.

وأكد رئيس الجمعية، أحمد إبراهيمي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ هذه القافلة التضامنية تضمّ “15 ألف طرد غذائي موزّعة على 18 شاحنة، موجّهة لفائدة المحتاجين والعائلات المعوزة وفئة الأرامل والأيتام، عبر مختلف الولايات، خاصة المستحدثة منها”، مشيراً إلى أنّها “تجسّد قيم التكافل والتضامن لدى الشعب الجزائري في مختلف الظروف، كما تمثّل هدية من محسني الجزائر إلى إخوانهم المحتاجين”.

وأضاف إبراهيمي أنه “تمّ اختيار بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل لإطلاق هذه القافلة تفادياً لنفاد المواد الغذائية الأساسية لدى هذه الفئات”، مبرزاً أنّ الجمعيات الخيرية يرتكز عملها التضامني غالباً في بداية الشهر الفضيل.

وبخصوص النشاطات الإنسانية والتطوعية، أبرز إبراهيمي أنّ الجمعية تشتغل على ثلاثة محاور تتمثل في مخيمات اللاجئين الصحراويين، الأراضي الفلسطينية، ولفائدة المواطنين المحتاجين عبر كامل التراب الوطني.

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