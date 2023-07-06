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من خلال حملة " الرحمة"..

جمعية “البركة” تقدم مساعدات لـ 120 عائلة متضررة من فيضانات تيبازة (صور)

الشروق أونلاين
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جمعية “البركة” تقدم مساعدات لـ 120 عائلة متضررة من فيضانات تيبازة (صور)
حملة "الرحمة" لجمعية البركة لفائدة العائلات المتضررة بولاية تيبازة

قدمت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مساعدات ضرورية لفائدة 120 عائلة متضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية تيبازة.

وأطلقت جمعية البركة هذه الحملة تحت شعار “الرحمة”، حيث تمثلت في تقديم بعض الحاجيات الأساسية من أفرشة وأغطية وأدوات كهر ومنزلية.

وشملت هذه الحملة الأسر والعائلات المتضررة بولاية تيبازة، بعد الفيضانات التي مسّت المنطقة جراء التقلبات الجوية.

وكشف رئيس جمعية البركة أحمد براهيمي، أنّ هذه الحملة استجابة لحاجة المتضررين من الفيضانات الأخيرة في مختلف المناطق.

وتم إطلاق حملة التجهيزات المنزلية لفائدة العائلات بعد الحملة الأولى التي تمثلت في توزيع الطرود الغذائية. يقول رئيس الجمعية.

وأكد المتحدث نفسه أن هذه العملية تمت بعد إحصائيات وإطلاع قامت به لجنة مختصة من الجمعية. أين أحصت 120 عائلة متضررة.

واستفادت 70 عائلة من هذه الحملة يوم الخميس، وستتواصل العملية للعائلات المتبقية التي ستستفيد هي الأخرى من المساعدات، حسب ذات المسؤول.

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