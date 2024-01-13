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الجزائر
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جمعية “البركة” تواصل توزيع تبرّعات الجزائريين في غزّة

نادية سليماني
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جمعية “البركة” تواصل توزيع تبرّعات الجزائريين في غزّة
ح.م

تواصل جمعية “البركة” الجزائرية للعمل الإنساني نشاطاتها الإغاثيّة في قطاع غزة، بمساهمة محسنين ومتبرعين جزائريين، أفرادا ومؤسسات، عبر حملة “الوعد المفعول”، مزيحة بذلك عبئا ثقيلا على أهلنا بغزة، والذين باتوا يعانون الأمرين جرّاء تدهور وضعيّتهم المعيشية يوما بعد آخر.
فخلال اليوم 97 من العدوان على غزّة، أقدمت جمعيّة “البركة” على ذبح عجل تبرّع به مُحسن من بلدية الكاليتوس، ووزّعت الجمعية لحومه على الأسر النازحة والمتضررة في محافظة غزة والشمال. وفي السياق نفسه، ذبحت الجمعية 15 خروفا صدقة على أرواح شهداء مدينة برهوم بولاية المسيلة وتجهيزها وتوزيعها على شكل وجبات ساخنة على العائلات في محافظة غزة والشمال.
وبمساهمة من جمعيّة أطباء “بلسم الجراح الجزائرية”، وزّعت جمعية “البركة” سلاّت مليئة بالخُضر على الأسر النازحة والمُتضرّرة في المحافظة الوسطى، لقطاع غزّة.
ومن جهة أخرى، تجهز جمعية “البركة” الجزائرية وبالشراكة مع قافلة “أميال من الابتسامات”، لشاحنتين محملتين بخيم الإيواء في مصر، والتي ستدخل قطاع غزّة في القريب العاجل.
ولأن العدوان على غزة متواصل، ومآسي الفلسطينين مُستمرة وفي تدهور من سيء إلى أسوأ، واحتياجاتهم المعيشية والصحية في تزايد، تدعو جمعية “البركة” الجزائرية للعمل الإنساني والإغاثي، المحسنين وأصحاب الخير للتبرع إعانة لأهلنا في غزة، تجسيدا لشعار “مد يدك وضع بصمتك وأبرئ ذمتك”، و”بأياديكم… حتى القلوب سترمم لتبتسم”.

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