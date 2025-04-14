جمعية البركة تُحذر من صفحات مزيفة تحمل اسم رئيسها

تقوم بجمع الأموال والتبرعات

نبهت جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني كافة متابعيها والرأي العام بظهور صفحة مشبوهة تنتحل اسم رئيس الجمعية الشيخ أحمد إبراهيمي.

وقالت الجمعية في بيان تحذيري لها إن الصفحة المزيفة تقوم بجمع أموال عبر حسابات شخصية لا تمت للجمعية بصلة.

وأوضحت جمعية البركة أن هذا العمل الاحتيالي يمثل تعدياً صارخاً على قيم العمل الخيري والإنساني ويستغل معاناة المحتاجين، وخاصة في قطاع غـزة، لتحقيق مكاسب شخصية بطرق غير شرعية.

وأدانت الجمعية بشدة هذه التصرفات المخزية وذكرت بأنها تعتمد قنواتها الرسمية فقط لاستقبال التبرعات وتسيير مشاريعها الخيرية.

كما دعت الجميع للتحقق من صحة أي معلومات تخص الجمعية من خلال منصاتنا الرسمية وعدم التفاعل مع أي جهات مشبوهة تدعي تمثيل الجمعية أو قيادتها.

وأكدت في ختام بيانها على أن مثل هذه الأعمال لا تسيء فقط إلى الجمعية بل تُلحق ضرراً بالغاً بثقة المتبرعين وتعرقل جهودنا في دعم المحتاجين.

وأشارت الى أن الجمعية شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين في هذه الجرائم.