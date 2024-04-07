-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

جمعية التجار والحرفيين تدعو إلى الالتزام بالمداومة في عيد الفطر

الشروق أونلاين
  • 21
  • 0
جمعية التجار والحرفيين تدعو إلى الالتزام بالمداومة في عيد الفطر

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين يوم الأحد في بيان، جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بقوائم المداومة في عيد الفطر، لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن الالتزام بمداومة عيد الفطر، ستسمح بـ “كسب ثقة المستهلكين وضمان الخدمة العمومية من جهة. وبتجنب العقوبة التي تتراوح بين:

  • الغلق المؤقت،
  • والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف دج، من جهة أخرى”.

وأكدت جمعية التجار أن عدد المهنيين المسخّرين من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات يفوق 51 ألف متعامل عبر مختلف بلديات الوطن.

ويمثل التجار المداومون عدّة نشاطات إنتاجية وتجارية وخدمية. معتبرة أن العدد المذكور “يكفي لتلبية الطلب، وضمان الخدمة خلال أيام العيد”.

كما نبّهت الجمعية أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين، إلى أن محطات النقل البري تبقى مفتوحة طيلة أيام عيد الفطر.

مقالات ذات صلة
هكذا يتم تعويض تكاليف نقل المواد الاستهلاكية لـ19 ولاية

هكذا يتم تعويض تكاليف نقل المواد الاستهلاكية لـ19 ولاية

165 ألف مليار لإنعاش الاستثمار وتفعيل القرض على الخطّ

165 ألف مليار لإنعاش الاستثمار وتفعيل القرض على الخطّ

لهذه الأسباب سيكون مشروع “بلدنا” القطري عبر عدة ولايات

لهذه الأسباب سيكون مشروع “بلدنا” القطري عبر عدة ولايات

توقيف وإحالة الرئيس المدير العام لمؤسسة “ماقرو” للتحقيق

توقيف وإحالة الرئيس المدير العام لمؤسسة “ماقرو” للتحقيق

عودة صالون السيّارات شهر جويلية المقبل

عودة صالون السيّارات شهر جويلية المقبل

هذه تحديات الجوية الجزائرية خلال المرحلة المقبلة

هذه تحديات الجوية الجزائرية خلال المرحلة المقبلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد