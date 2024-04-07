جمعية التجار والحرفيين تدعو إلى الالتزام بالمداومة في عيد الفطر

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين يوم الأحد في بيان، جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بقوائم المداومة في عيد الفطر، لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن الالتزام بمداومة عيد الفطر، ستسمح بـ “كسب ثقة المستهلكين وضمان الخدمة العمومية من جهة. وبتجنب العقوبة التي تتراوح بين:

الغلق المؤقت،

والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف دج، من جهة أخرى”.

وأكدت جمعية التجار أن عدد المهنيين المسخّرين من طرف مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات يفوق 51 ألف متعامل عبر مختلف بلديات الوطن.

ويمثل التجار المداومون عدّة نشاطات إنتاجية وتجارية وخدمية. معتبرة أن العدد المذكور “يكفي لتلبية الطلب، وضمان الخدمة خلال أيام العيد”.

كما نبّهت الجمعية أصحاب سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين، إلى أن محطات النقل البري تبقى مفتوحة طيلة أيام عيد الفطر.