جمعية السرطان الكندية تحذّر من أضرار الأدوية الهرمونية على النساء

حذرت جمعية السرطان الكندية من أضرار استعمال الأدوية الهرمونية على النساء لفترة طويلة، والتي على رأسها الإصابة بسرطان الثدي.

وبحسب ما أفادت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني فإن أضرار أدوية الهرومونات تتلخص في النقاط الآتية:

التعب العام

العلاج الهرموني، يمكن أن يجعل المرأة تشعر بالتعب أكثر من المعتاد ويمكن أن يتداخل مع الأنشطة اليومية والنوم فتزداد حالتها سوء.

القيء والغثيان

يمكن أن يحدث الغثيان والقيء مع بعض أدوية الهرمونات لكن غالبا ما تتحسن مع اعتياد الجسم عليها، وقد يساعد تناولها مع الطعام أو في وقت النوم في تخفيف هذه الآثار الجانبية.

زيادة الوزن

تعد زيادة الوزن لدى النساء من أشهر أضرار أدوية الهرمونات وتحدث بسبب زيادة الشهية ونقص النشاط واحتباس السوائل.

انخفاض الرغبة الجنسية

يمكن أن يحدث نقص أو فقدان الاهتمام بالجنس مع بعض أدوية الهرمونات ويستمر طيلة فترة العلاج بها.

انقطاع الطمث المبكر

يمكن أن يكون انقطاع الطمث ناجما عن العلاج لدى النساء اللاتي خضعن للعلاج بالعقاقير الهرمونية مؤقتًا، ويمكن أن يكون دائمًا إذا كان بالقرب من سن اليأس.

الهبات الساخنة

يمكن لبعض أدوية الهرمونات أن تسبب الهبات الساخنة والتعرق لدى كل من الرجال والنساء وعادة ما تتحسن هذه الآثار الجانبية مع اعتياد الجسم على العلاج أو عند توقف العلاج الهرموني.

انتفاخ أو ألم بالثدي

يمكن أن تسبب بعض العلاجات الدوائية الهرمونية تورمًا في الثدي أو إيلامًا عند الرجال والنساء على حد سواء.

مشاكل الخصوبة

يمكن أن يتسبب العلاج الدوائي الهرموني والعلاج الإشعاعي أيضًا في فقدان الخصوبة بشكل مؤقت أو دائم ليس للنساء فحسب بل الرجال أيضا.

رد فعل توهج الورم

رد فعل توهج الورم هو عرض جانبي مؤقت وعادة ما يختفي بعد بضعة أسابيع.

إسهال

ويحدث ذلك لأن بعض أدوية العلاج الهرموني تؤثر على الخلايا المبطنة لهرمونات الجهاز الهضمي.

الإمسالك

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالإسهال نوع وجرعة العلاج الهرموني الدوائي المستخدم.

آلام العضلات أو المفاصل

وتحدث آلام العضلات أو المفاصل بعد أيام قليلة من بدء العلاج بالعقاقير الهرمونية، ويمكن أن يساعد تناول الأدوية مثل الأسيتامينوفين (تايلينول ، أتاسول) في تقليل هذا التأثير الجانبي.

جلطات الدم

ومن الممكن أن تحدث جلطة دموية في ساقك أو رئتيك أثناء العلاج الهرموني، وتشمل الأعراض ألم في ربلة الساق وتصلب في الوريد وألم أو تورم في الساقين وصعوبة في التنفس وألم في الصدر.

هشاشة العظام

وهي أحد الآثار الجانبية طويلة المدى التي قد تحدث مع بعض العلاجات الدوائية الهرمونية، وتخضع لاختبار كثافة المعادن في العظام قبل بدء العلاج الهرموني بالعقاقير ويعطي هذا الاختبار خط الأساس للمقارنة مع اختبارات المتابعة.