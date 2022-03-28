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جمعية العلماء: التحفّظ على كتابين لابن باديس ومبارك الميلي في معرض الكتاب

الشروق أونلاين
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جمعية العلماء: التحفّظ على كتابين لابن باديس ومبارك الميلي في معرض الكتاب
أرشيف
معرض الكتاب

أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الإثنين، عن تحفّظ إدارة معرض الجزائر الدولي للكتاب على كتابين للعلّامتين عبد الحميد بن باديس ومبارك الميلي.

وحسب ما نشرته جمعية العلماء على صفحتها في فيسبوك. يتعلّق الأمر بكتاب:”العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية”، من إملاء العلّامة عبد الحميد بن باديس. الذي نشرته “الدار الأثرية”.

كما تمّ التحفّظ أيضا حسب الجمعية على كتاب “رسالة الشرك ومظاهره”، من تأليف مبارك الميلي. والذي نشرته “دار الفضيلة”.

وقالت جمعية العلماء مستنكرة إجراء التحفّظ على الكتابين :”ما الذي ضرّ البعض حتى يتحفّظ عليهما ويأمر برفعهما من رفوف العرض؟”.

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