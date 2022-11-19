جمعية العلماء تطلق مسابقة “خادم الرسول” في السيرة النبوية

تُعلن نتائجها في ذكرى المولد.. وجوائز مالية معتبرة للفائزين

أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن إطلاق مسابقة علمية وطنية لنيل جائزة “خادم الرسول” صلى الله عليه وسلم، خدمة لعلم السيرة النبوية الشريفة، وتحفيزا للمختصين والباحثين في هذا المجال. وحددت الجمعية ثلاثة فروع للجائزة ورصدت مليون دينار (100 مليون سنتيم) للفائز الأول في كل فرع.

وقال الأستاذ حسن خليفة، وهو منسق جمعية العلماء المسلمين في منطقة الشرق الجزائري، وأحد المهتمين والمتابعين لهذه المسابقة، في تصريح لـ”الشروق” إن المسابقة “هي الأولى على المستوى الوطني بهذا الشكل وبهذا الحجم، وفي موضوع مخصوص هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي خدمة الإسلام عامة، وهي بالتأكيد الأولى من نوعها في جمعية العلماء الجزائريين، فرغم كثرة ووفرة المسابقات والأنشطة النوعية في الجمعية، إلا أننا لا نجد جائزة بهذا الحجم، ولا مسابقة علمية نوعية بهذا الشكل، في حقل واحد، وضمن دائرة واحدة وهي السيرة النبوية المطهّرة”.

وحددت الجمعية ثلاثة فروع للمسابقة العلمية وهي “أحسن بحث في رد الشبهات المعاصرة حول السنة النبوية الشريفة وما يتصل بها”، و”أحسن بحث في الإعجاز العلمي في السنة النبوية”، و”أحسن شرح للأحاديث النبوية للأطفال”.

والمسابقة، كما أكد الاستاذ حسن خليفة لـ”الشروق”، مفتوحة لكل الجزائريين، ويشترط في المتقدم إليها أن يكون حاملا لشهادة جامعية، وأن يكون البحث المرشح للجائزة جديدا لم يسبق نشره وتم إعداده خصيصا للمسابقة، على أن لا يقل العمل عن 150 صفحة، وأن تتوفر فيه الشروط الأكاديمية المعروفة.

وتنوي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الإعداد لملتقى ضخم خاص بالسيرة النبوية الشريفة بمناسبة ذكرى المولد النبوي المقبلة خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2023، ويتم في ختام الملتقى تقديم الجوائز للفائزين (مليون دينار في كل فرع) مع تخصيص عدد معتبر من الجوائز التشجيعية.

كما حددت الجمعية تاريخ الـ30 من شهر جوان 2023 كآخر أجل لاستلام الأعمال المرشحة للجائزة، والتي ستعكف لجنة علمية متخصصة على دراستها وإعلان النتائج، وطلبت من المترشحين إرسال ثلاث نسخ ورقية من البحث إلى مقر المكتب الولائي لشعبة ولاية سكيكدة، مع إرسال نسخة على البريد الإلكتروني: khademrassul@gmail.com

ودعت جمعية العلماء الباحثين والكتاب والمهتمين بالسيرة النبوية إلى المشاركة الواسعة في المسابقة خدمة للإسلام الحنيف وسيرة النبيّ الأكرم صلى الله عليه وسلم، وحثت مختلف وسائل الإعلام الوطنية على مرافقة الجمعية إعلاميا في الترويج لهذه المبادرة، ودعت إلى دعم المسابقة عن طريق نشر أخبارها على الصفحات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.