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الجزائر
الشيخ عمار طالبي في ضيافة جامعة خنشلة

جمعية العلماء تقدم 1500 وجبة إطعام يوميا بقطاع غزة

طارق. م
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جمعية العلماء تقدم 1500 وجبة إطعام يوميا بقطاع غزة
أرشيف

كشف الدكتور عمار طالبي، رئيس هيئة الإغاثة بجمعية العلماء المسلمين، أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تقدم يوميا ما لا يقل عن 1500 وجبة إطعام للمعوزين في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمها لمختلف الإعانات والمساعدات العينية الأخرى ومواد الإغاثة التي تجمعها الجمعية باستمرار من أهل الخير والمحسنين.
وأضاف طالبي، خلال استضافته الأربعاء، من طرف جامعة عباس لغرور بخنشلة، في إطار فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ”أثر الشيخ عبد الحميد ابن باديس في الوعي الوطني والإسلامي”، أن جمعية العلماء تطمح لرفع عدد وقيمة المساعدات التي تقدمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعيش تحت القصف الصهيوني المستمر.
وقد لقي حضور الشيخ أحمد طالبي إقبالا معتبرا من طرف طلبة جامعة الشهيد عباس لغرور، الذين حضروا بقوة إلى قاعة المحاضرات الكبرى لمتابعة محاضرته، بحضور عمداء مختلف الكليات ومسؤولي الجامعة وجموع الأساتذة، بالإضافة إلى مسؤولي الشعبة الولائية لجمعية العلماء المسلمين بخنشلة، بصفتها شريكا في تنظيم هذا الملتقى بالتنسيق مع الجامعة في إطار التعاون الثقافي والعلمي فيما بين الهيئتين.
وأسهب الدكتور طالبي في تفصيل أثر وتراث الشيخ عبد الحميد ابن باديس في الوعي الوطني والإسلامي، وهو ما استقطب اهتمام الحاضرين، الذين فضل أغلبهم التدخل خلال فترة المناقشة بعد إلقاء المحاضرة، خاصة أن الدكتور عمار طالبي هو مؤلف كتاب “آثار وحياة عبد الحميد ابن باديس” المكون من أربعة أجزاء، كما أنه هو من كتب مقدمة الكتاب للمفكر الراحل مالك بن نبي الذي جمعته معه صداقة وطيدة بدأت في مصر قبل الاستقلال وامتدت في الجزائر بعد الاستقلال.
كما أسهب في الحديث عن دور جمعية العلماء المسلمين خلال الأيام الصعبة مع انتشار وباء كورونا، إضافة إلى مختلف الإعانات والمساعدات المقدمة لضحايا الحرائق وغيرها، فضلا عن الدور الذي تقوم به الجمعية منذ مدة في قطاع غزة ومساعدة بما أُوتيت من إمكانات لمساعدة الشعب الفلسطيني.
واختتمت زيارة الدكتور طالبي إلى ولاية خنشلة بتنشيط دروس في عدد من مساجد الولاية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

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