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الجزائر

 جمعية العلماء: تناقص عدد المصلين في المساجد بسبب بيوت الوضوء

الشروق أونلاين
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 جمعية العلماء: تناقص عدد المصلين في المساجد بسبب بيوت الوضوء

أرجعت جمعية العلماء المسلمين سبب تناقص أعداد المصلين في المساجد إلى استمرار غلق بيوت الوضوء.

ونشرت جمعية العلماء المسلمين، على صفحتها الرسمية عبر موقع فيسبوك صورة لمصلين يتوضؤون في الشارع أمام بوابات المسجد بسب غلق المواضئ وتساءلت الجمعية عن سبب استمرار غلقها مع فتح الأسواق و المطاعم والمقاهي.

وأظهرت الصورة التي تم تداولها عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دلاء كبيرة على قارعة الطريق يلتف حولها عدد من المواطنين للتزود بالماء من أجل الوضوء.

وقالت الجمعية في تعليق لها على الصورة “مشاهد كهذا المشهد فيه ما فيه …بسبب بقاء “المواضيء” مغلقة، مع أن هناك حلولا شتـّى لهذا الإشكال الذي لا يُعلم سببُه؛ لأن كل شيء خارج المسجد (ممتليء) على الآخر، المطاعم، المقاهي، الحافلات،الأسواق،”، الشوارع،الخ ..”.

وتساءلت الجمعية “أليس ثمة عقل يفكر ويتدبّر ويجد حلّا للقضيـة، فقد تناقص عدد المصليـن في المساجد بشكل مؤلم…الله المستعان”.

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