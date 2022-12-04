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اقتصاد

جمعية المستهلك: استيراد سيارات اقتصادية بالجزائر مستبعد لـ 3 أسباب

الشروق أونلاين
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جمعية المستهلك: استيراد سيارات اقتصادية بالجزائر مستبعد لـ 3 أسباب
ح.م

اعتبرت منظمة حماية المستهلك بأن استيراد السيارات الاقتصادية والتي تكون أسعارها قليلة أمر مستبعد في الوقت الحالي لعدة عوامل.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت المنظمة إن “دخول العلامات الصغيرة، ولا يقصد بهذا حجم السيارات وانما تصنيف العلامة في السوق العالمي والتي تكون غالبا أقل ثمنا، مستبعد حاليا بسبب تراكم هذه العوامل:

1- التكلفة الثقيلة للمنشآت القاعدية قصد الحصول على الاعتماد.

2- حجم المبيعات الصغير الذي لن يغطي التكاليف لكونها غير معروفة ويتطلب الترويج لها لسنوات.

3- وكيل السيارات المهتم بعلامة صغيرة ممنوع عليه تمثيل علامة أخرى و التالي استغلال شبكة العلامة الكبيرة لصالح علامة جديدة وناشئة في السوق غير ممكن لتقليل الأعباء.

وأوضحت المنظمة أن هذه استنتاجات تم التوصل إليها من خلال تواصل الهيئة مع الوكلاء المحتملين.

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