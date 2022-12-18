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الجزائر

جمعية المستهلك تحذر من بسكويت “حرام” في السوق الجزائرية

الشروق أونلاين
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جمعية المستهلك تحذر من بسكويت “حرام” في السوق الجزائرية

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من وجود بسكويت “حرام”، على رفوف المحلات يباع في السوق الجزائرية.

وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أن بسكويت أوريو المستورد والمتواجد على رفوف المحلات ليس حلالا مستشهدا برد مؤكد من الشركة على ذلك.

ووجه مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك سؤال للمستهلكين قال فيه “هل تعلمون أن بسكويت أوريو المستورد ليس حلالا؟”.

وتابع زبدي قائلا: ” المعلومة موضحة في موقعهم الرسمي.. للأسف جماعة “الكابة” لا يتحرون الأمر مثله مثل منتوجات أخرى”.

وتضع الشركة ردها “أوريو ليست حلالًا “، على سؤال موجه لها حول البسكويت الخاص بها على موقعها الرسمي.

وفي 2019، أثارت الشركة جدلا كبيرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر المستخدمون صورا لمنتجات بسكوت وشيكولاتة أوريو، وعليها رد شركة “أوريو” على سؤال أحد المتابعين عبر موقع “تويتر” بأن منتجاتها ليست حلالا.

وكانت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” ردت بتغريدة على سؤال أحد المستخدمين حول ما إذا كانت منتجات الشركة حلال أم لا، لترد الشركة بأن المنتجات ليست حلال.

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