جمعية حماية المستهلك “الأمان” تدعو إلى فرض حجر جزئي 8 أيام

تزامنا مع العيد وخوفا من ارتفاع متزايد للإصابات

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده “الأمان” الأربعاء من السلطات العليا للبلاد إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حجر صحي جزئي لمدة ثمانية أيام وهذا تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وتكميلا للقرار المتخذ مؤخرا من طرف السلطات والمتعلق بغلق قاعات الحفلات ومنع التجمعات وإقامة الولائم..

حيث ترى الجمعية، أنّ التطبيق الصارم لهذه التدابير سيساعد على تفادي موجة ثالثة من هذا الوباء، كما سيجنب الوقوع في أزمة صحية مثل ما يحدث حاليا في دول أخرى، من عواقب خطيرة على الصحة العمومية وعلى الاقتصاد الوطني..

وقدمت جمعية حماية المستهلك “الأمان” في بيان لها استلمت “الشروق” نسخة منه، العديد من الاقتراحات كغلق جميع الخدمات الكمالية التي تحدث فيها التجمعات من شواطئ ومطاعم ومقاه وصالونات حلاقة وقاعات المعارض وكذا الاستعراضات وأيضا غابات التفسح والمنتزهات وكل المنشآت المستقطبة للجمهور، تشديد الإجراءات الوقائية على التجار في الأسواق وفي الأماكن العمومية وفي وسائل النقل، مع تعويض أصحاب الخدمات المعنية بالغلق.

ودعت جمعية الأمان كافة المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذلك بتفادي والزيارات العائلية واحترام كل الإجراءات الوقائية.