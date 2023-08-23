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رياضة

جمعية عامة استثنائية للاتحاد الإسباني بعد تصرفات روبياليس أثناء مراسم التتويج

عمر سلامي
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جمعية عامة استثنائية للاتحاد الإسباني بعد تصرفات روبياليس أثناء مراسم التتويج
أرشيف
رئيس الاتحاد الاسباني خلال توزيع الميداليات

قرّر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الدعوة بشكل عاجل لجمعية عامة استثنائية، لمناقشة موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، عقب تصرفه المثير للجدل أثناء مراسم التتويج بكأس العالم للسيدات.

وكانت مطالب بإقالة روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني للعبة، قد انتشرت بسبب لقطته المثيرة للجدل.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له: “في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال مراسم تتويج منتخب السيدات بكأس العالم يوم الأحد الماضي في سيدني، يود الاتحاد الإبلاغ بأن إجراءاته الداخلية بشأن مسائل النزاهة مفتوحة، وكذلك البروتوكولات الأخرى المطبقة”.

وستعقد الجمعية العامة الاستثنائية ظهر الجمعة المقبل، وتأتي الدعوة إليها بعد طلب من الاتحادات الإقليمية لكرة القدم في إسبانيا.

انتقادات كبيرة لرئيس الاتحاد الإسباني بسبب حركة غير أخلاقية

يواجه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس انتقادات كبيرة، بسبب تصرفات لا أخلاقية قام بها أثناء تتويج منتخب سيدات إسبانيا بميداليات كأس العالم.

وفاز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها.

ومن جانبها، نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مقطع فيديو ظهر فيه روبياليس، في لقطة مثيرة جديدة، أثناء الاحتفالات وبجواره ملكة إسبانيا.

وأثناء الاحتفالات أيضا، ظهر رئيس الاتحاد وهو يقوم بإشارات خارجة وخادشة للحياء، متجاوزا بذلك البروتوكول المتبع.
وبعد تعرضه إلى الكثير من الانتقادات، قدم رئيس الاتحاد اعتذاره.

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