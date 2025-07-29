جمعية كافل اليتيم تكرّم المتفوقين بـ”وسام التميز الدراسي”!

تكريم الأيتام برحلات عمرة وسفريات علمية إلى تركيا وتونس

نظمت الجمعية الوطنية الخيرية كافل اليتيم الثلاثاء، فعاليات الطبعة الخامسة للحفل التكريمي للأيتام الناجحين المتفوقين والمتميزين في الأطوار الثلاثة، تحت شعار “وسام التميز الدراسي” للسنة الدراسية 2024/2025، حيث تم تكريم خلال الطبعة الجديدة ما مجموعه 202 طالب وطالبة من المتفوقين والمتميزين عبر مختلف الأطوار التعليمية، في حفل احتفائي يليق بمجهوداتهم.

وشمل التكريم 5 متميزين و63 ناجحا في مرحلة البكالوريا، و5 متميزين و63 ناجحا في التعليم المتوسط، إلى جانب 3 متميزين و63 متفوقا في الطور الابتدائي، وقد حظي هؤلاء بهدايا رمزية قيمة عبارة عن مبالغ مالية وهدايا مختلفة.

وعلى هامش الحفل الذي أقيم بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، أثنى علي شعواطي، رئيس جمعية كافل اليتيم خلال كلمته التشجيعية بالمناسبة، على النتائج الإيجابية التي حققها التلاميذ والطلبة من أبناء الجمعية، قائلا أن ذلك تحقق بفعل الجهود التي بذلها مختلف الفاعلين بالجمعية والأولياء الذين يسعون لبناء جيل يدين بالولاء والانتماء لهذا الوطن وللدين الإسلامي، مضيفا أن العلم لا ينفصل عن القيم والأخلاق والتربية التي أوصى أن يتحلى بها تلاميذ الجمعية مستقبلا ليكونوا إطارات وسفراء للعلم.

ومن جهته، كشف عبد الرزاق بوترعة، عضو بالجمعية لـ”الشروق”، عن تكريم التلاميذ الناجحين والمتفوقين في الأطوار التعليمية الثلاثة بما فيها الابتدائي، المتوسط، الثانوي، وذلك تحت شعار “وسام التميّز الدراسي”، وسط أجواء احتفالية امتزج فيها الفخر بالإنجاز والامتنان للمحسنين الذين رافقوا هذه المسيرة المتجددة كل سنة دراسية.

وأوضح المتحدث أن هذه المبادرة تدخل ضمن برنامج الكفالة التعليمية والتربوية التي تعتمدها الجمعية، والتي تعد جزء لا يتجزأ من الكفالة الشاملة التي تهدف إلى رعاية اليتيم تربويا واجتماعيا وحتى صحيا، في سبيل تنشئة جيل قادر على خدمة الوطن والمجتمع.

وقد تميزت هذه الطبعة حسب ذات المتحدث بعديد الجوائز التحفيزية، حيث تحصل المتفوقون على رحلات العمرة، وسفريات علمية وسياحية إلى تركيا وتونس، بالإضافة إلى تربص خاص بالناجحين في شهادة البكالوريا لتعلم اللغة الإنجليزية خارج الوطن، في إطار دعم قدراتهم وتمكينهم من الانفتاح على العالم والاستفادة من الخبرات الأجنبية.

وأشار المتحدث إلى أن المتفوقين من أبناء الجمعية هم مصدر فخرها، بعد أن اثبتوا أن التحدي والإرادة أقوى من كل الظروف، كما يعود الفضل بعد الله – يضيف – للمحسنين والداعمين الذين ساهموا في التكريم، مؤكدا أن الجمعية ستواصل مرافقتهم إلى أن يبلغوا برّ الأمان، ويحققوا أحلامهم ويكونوا لبنة قوية في بناء هذا الوطن، قائلا أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وهذه المبادرة ما هي إلا ترجمة عملية للإيمان العميق برسالة الكفالة الشاملة للأيتام، وتعبير عن التزام أخلاقي ووطني تجاههم.

وشهد المركز الثقافي لجامع الجزائر، أكبر حفل تكريمي للمتميزين دراسيا من الأطفال الأيتام على مستوى ولاية العاصمة، حيث تم تسليمهم جوائز تشجيعية، كما عرفت الطبعة الخامسة حضور عدة شخصيات ثقافية ودينية، وقامات علمية من مختلف التخصصات، شاركوا الأيتام المجتهدين والمتفوقين فرحتهم بحصولهم على نتائج مشرفة.