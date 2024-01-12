جمعية مرضى السكري تحذر من علاجات وهمية

يتم الترويج لها على مواقع التواصل بأساليب احتيالية

حذرت جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر من انتشار علاجات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، توهم المرضى بالشفاء السريع عن طريق شراء أجهزة سحرية وتناول مكملات غذائية لم يتم اعتمادها علميا من طرف المنظمات الصحية، وهو ما جعل الكثير من المرضى ينساقون نحو هذه الإشهارات ويتخلون عن الأدوية، وهذا ما يتسبب حسب الجمعية ي مضاعفات صحية خطيرة للمصابين بهذا الداء.

وفي هذا السياق كشف رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، فيصل أوحدة لـ ” الشروق”، أن أي مكمل غذائي أو جهاز يدعي أصحابه علاجه لمرض السكري، هو مجرد ” خزعبلات وخدعة تجارية غرضها كسب الأموال فقط”، واعتبر أن المكملات الغذائية التي يتم ترويجها عبر ” فيسبوك” لعلاج السّكري وغيرها، والتي لا يقل ثمن العلبة منها عن 6 آلاف دج، غير مجربة في مخابر طبية، وعلى المواطنين الحذر منها. متأسفا لوجود فئة من المرضى تؤمن بهذه ” الخرافات”.

وأشار أوحدة بخصوص الخاتم المغناطيسي لعلاج السّكري، بأن أصحابه يدّعون أيضا علاجه لارتفاع الضغط الدموي. وقال: ” السلطات الجزائرية ومنذ الاستقلال وهي تحذر من اللجوء إلى الخرافات والخزعبلات في المجتمع.. ونحن حذرنا من هذه الظاهرة وسنزيد من التوعية الأيام المقبلة، لأن الثقة في دواء مجهول لا تختلف عن ظاهرة تصديق المشعوذين والسّحرة”.

وكشف محدثنا، أن مروجي الخاتم المغناطيسي، استعملوا صورته لخداع المرضى وإقناعهم بالخاتم، وعندما هددهم باللجوء الى العدالة نزعوا الصورة،لينصح المرضى، باستعمال الأموال التي تذهب لشراء مكملات غذائية غير مفيدة، في شراء طعام ينفع صحتهم بدل رميها في الخزعبلات.

ومن جهته، تأسف المختص في داء السكري والغدد الصماء، زكرياء حوشين، لهذه الظاهرة، وأكد أن جسم الإنسان، أصلا فيه مغناطيس، والدليل وجود شحنات كهربائية بأجسامنا، وتساءل: ” لو كان فعلا استعمال المغناطيس يحيي الخلايا الميتة مثلما يدعي أصحاب الخاتم، إذن يمكننا علاج المصابين بجلطات دماغية وقلبية ومرضى السيلياك وغيرهم.. بالمغناطيس فقط”.

وختم حوشين قائلا إن الأمر يتعلق بمجرد خاتم نحاسي مهمته ” تعديل جيوب المحتالين وليس السكري”.

ومن جهتها، سبق للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ” حمايتك” التحذير من رواج هذه الإعلانات التي تتاجر في معانات المرضى ووصفتها “بالتلاعب بصحة المواطنين”، خصوصا اذا تعلق الأمر بعلاج أمراض مزمنة أدويتها معروفة عالميا.

وقالت المنظمة، بأن الحذر بات مطلوبا، في ظل ترويج صفحات ” كاذبة ومنذ مدة لخاتم مغناطيسي لعلاج داء السكري”، داعية المرضى إلى الحذر منها.

وتأسفت “حمايتك” لإدعاء مواطنين شفاءهم من السكري، بفضل ارتداء هذا الخاتم، وأنهم من شدّة انبهارهم بالنتيجة اشتروا خواتم أخرى تبرعوا بها للمرضى..!، وحذرت من ” رمي المال لشراء أغراض مجهولة..” كل الأدوية العالمية لم تقضي على داء السكري نهائيا، ويدعي صاحبنا أن خاتما نحاسيا يعالج هذا المرض المزمن” حسب المنظمة.

واعتبرت ” حمايتك” بأنه لو كانت مثل هذه الأجهزة فعالة في العلاج، لصرّحت بها وزارة الصحة ولوجدناها تُباع في الصيدليات.