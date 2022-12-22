جمعية مغربية: 77 مهاجرا إفريقيا مفقودا منذ مجزرة مليلية

لا يزال 77 مهاجرا إفريقيا مفقودا منذ أحداث مليلية خلال شهر جوان المنصرم، حسب ما كشفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وفي بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 ديسمبر، قالت الجمعية إن ملف الهجرة واللجوء بالمغرب يعرف تراكمات نتيجة الانتهاكات الخطيرة التي مست بشكل خاص المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا.

وأكدت الجمعية وقوف فرعها بالناظور، على العديد من الخروقات والانتهاكات والممارسات التي طبعت سلوك السلطات العمومية في تعاملها مع طالبي اللجوء والمهاجرين قبل وأثناء وبعد الأحداث الأليمة التي شهدها المعبر الحدودي باريو تشينو في 24 جوان الماضي.

وأشارت ذات الهيئة إلى أن أحداث مليلية أدت إلى وفاة 27 شخصا من المهاجرين وطالبي اللجوء على الأقل والعشرات من المفقودين وصل عددهم إلى حدود 77 مفقودا.

فيما لا يزال 87 مهاجرا وطالب لجوء معتقل على خلفية هذه الأحداث (تتراوح أحكامهم بين 8 أشهر وثلاثة سنوات)من خلال محاكمات ماراطونية عرفت العديد من الخروقات والتجاوزات التي انتهكت شروط وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى المئات من المرحلين باستعمال القوة والقمع من طرف السلطات المغربية بتواطؤ مع السلطات الإسبانية. يؤكد المصدر ذاته.

كما دعت الجمعية إلى عدم إغلاق هذا الملف دون فتح تحقيق نزيه من طرف جهات مستقلة من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المترتبة عنها ومحاسبة كل المتورطين في هاته الجريمة من الجانبين المغربي والإسباني.