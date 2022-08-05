جمعية “نوميديا” ببرج بوعريريج  تطلق جائزة الدراسات التاريخية باسم يحيى بوعزيز

خصصت دورتها الأولى لدور النخبة في ثورة التحرير

أطلقت جمعية نوميديا الثقافية، أشّانن ثمقرانت، الجعافرة، برج بوعريريج، جائزة يحيىى بوعزيز للدراسات التاريخية.

وقال بيان الجمعية إن المبادرة جاءت كثمرة للإقامة الإبداعية الأولى (المربي الربيع بن زبوج). كما تأتي الجائزة إحياء لذكرى هذا المؤرّخ الجزائري الفذ (1928. 2007)؛ وتكريسا لأهمية الدراسات التاريخية، خاصةً في شقها الثقافي والحضاريّ.

وتستهدف الجائزة، بحسب المشرفين عليها، الباحثين الجزائريين؛ بغضّ النّظر عن أعمارهم ومواطن إقاماتهم. وقد تم تخصيص الطبعة الأولى من الجائزة لموضوع البحوث المتعلّقة بدور النخبة المثقفة والفنية في ثورة التحرير (1954. 1962) من ناحية التمهيد لها أو من ناحية مواكبتها أو كلتيهما، انسجاما مع ستينية استرجاع السيادة الوطنية مع مراعاة الضوابط الأكاديمية والعلمية في تحرير هذا النوع من البحوث، بحيث لا تقل عن عشرة آلاف كلمة.. وشدد قانون المسابقة على أنه “لا يقبل الدراسات المنشورة في شكل كتاب. ولا بأس بأن تكون منشورةً على أجزاء في منابر إعلامية ورقية أو إلكترونية، على أن تقبل الدراسات المشتركة بين باحثين لا أكثر. ولا تقبل المشاركة بمخطوط جماعي يضم أكثر من مقال لأكثر من باحثَين اثنين.

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وكشف بيان الجائزة أن قائمتها القصيرة المتكونة من 03 دراسات يعلن عنها يوم 18 فيفري 2023، على أن تُعلن الدراسة المتوجة بالمرتبة الأولى يوم 19 ماي من السنة نفسها.

وقد رصد مبلغ 10 ملايين سنتيم لصاحب المرتبة الأولى مع طبع العمل الفائز بالتنسيق مع منشورات خيال، إضافة إلى جلسات بيع بالتوقيع وترويج للعمل الفائز.

وتم إسناد عملية تحكيم الأعمال للجنة متخصصة تضم كلا من د. الصالح بن سالم/ د. محمد بن ساعو. د. جمال الدين عمراو.

وبحسب المشرف العام على الجائزة الكاتب والناشط الثقافي عبد الرزاق بوكبة، فإن الجائزة تأتي في مسعى نخبة من النشطاء الثقافيين لولاية برج بوعريريج إلى الاحتفاء بذاكرة وأرصدة وجهائها الثقافيين، منهم المؤرخ والباحث يحيى بوعزيز، الذي ولد في شمال الولاية. وهي تعبير عن روح المبادرة التي ينبغي أن يتحلى بها المجتمع المدني الثقافي لأجل بعث وتكريس مبادرات وتقاليد ثقافية جادة، بعيدا عن روح التواكل والانتظار.

من جهته، ناشد رئيس جمعية نوميديا الثقافية أشانن ثمقرانت، عدلان عرقوب، وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ووزارة الثقافة والفنون والسلطات المحلية في ولاية البرج، أن تدعم الجائزة ماليا حتى تصبح لها عدة فروع؛ وتكون نواة لملتقى سنوي باسم المؤرخ المرحوم يحيى بوعزيز.