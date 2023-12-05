جمع الأموال لتنظيم “داعش” يجر طالبا إلى السجن!

التحقيقات تكشف تواصله مع نساء في المنظمة بسوريا

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق شاب عشريني يدعى “ن.ع” موقوف بالمؤسسة العقابية، بعد الاشتباه في قيامه بدعم تنظيم إرهابي خارج الوطن، والمساهمة في عملية ضخمة لجمع الأموال، لصالح رجال أعمال سوريين من أجل تمويل تنظيم “داعش”.

التحريات الأمنية بملف الحال، باشرتها عناصر فرقة مكافحة الارهاب والجريمة الالكترونية، بعد عملية ترقب وترصد لحساب إلكتروني ينشط عبر شبكة فايسبوك تحت اسم “أبو عبد الله الجزائري”، إذ تبين أن الشخص محل المراقبة يقوم بترويج مقاطع فيديو ومنشورات لدعم أفكار التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش”، والإشادة بالعمليات الارهابية التي قام بها بعد توثيقها عبر مقاطع فيديو نشرت على قناة خاصة باليوتيوب.

وبعد توقيف صاحب الحساب المدعو “ن.ع” البالغ من العمر 22 سنة، وهو طالب تخصص شريعة، وإخضاع هاتفه للتفتيش الإلكتروني وفحص ذاكرة الهاتف، كشفت التحقيقات الأمنية عن وجود عشرات المحادثات الالكترونية تمت عبر تطبيقي “الواتساب” و”التليغرام” بينه وبين عدة أشخاص من بينهم نساء وفتيات يتواجدن في سوريا، كما توصلت مصالح الأمن إلى أن المتهم كان على تواصل مستمر بسيدة تلقب بـ”أم معاوية”، كما تضمنت رسائل مسترجعة من ذاكرة الهاتف بينهما، قيام المتهم بإرسال مبالغ مالية عبر وسيط مكلف بجمع الأموال لصالح رجال أعمال سوريين، والتي توجه لاحقاً لتمويل تنظيم “داعش”، كما كان المتهم يقوم بمراسلة شخص يدعى “أبو كريم الشامي” والمتواجد بسوريا، أين صرح له في إحدى الرسائل بعبارة “كيف السبيل اليكم؟”، كاشفا عن رغبته الشديدة في الالتحاق بمعاقل القتال، كما تضمنت رسالة أخرى بعث بها المتهم لشخص جزائري يكنى “هشام اليزي” استفسارا حول إمكانية مغادرته الجزائر نحو دولة مالي.

بالمقابل، صرح المتهم الرئيسي خلال مواجهته بوقائع الملف، أنه كان يتواصل مع المدعوة “أم معاوية” من أجل مساعدتها ماديا في العلاج من مرض نادر تعاني منه، كما اعترف أنه تحصل على رقم المتهم الثاني المدعو “ح.ب” من خلالها اين طلبت منه إرسال مبلغ مالي قيمته 9 آلاف دج عبر حسابه البريدي، كما تراجع عن اعترافاته السابقة خلال التحقيق بتواصله مع أشخاص ينتمون لتنظيم ارهابي، أو قيامه بدعم وإشادة التنظيم عبر حسابه الخاص بالفايسبوك، رغم مواجهته من طرف القاضي بنتائج الخبرة التقنية التي اجريت على هاتفه المحمول.