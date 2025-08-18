جمع نصف مليار في خمسة أيام بباتنة لفائدة أهالي غزة

نساء يتبرعن بمجوهراتهن لكسر حصار الجوع

نجحت الحملة التضامنية التي أطلقتها صفحة “على الخير تلمينا” الخيرية، في جمع 512 مليون سنتيم، لفائدة سكان غزة، بغرض اقتناء مواد غذائية وتوزيع صهاريج المياه، في إطار خطة سُقيا الماء، لإرواء عطش الغزاويين المحاصرين برا وبحرا وجوا.

وانطلقت الحملة التي شملت مناطق من بلديات وادي الماء وعين جاسر ومروانة وحيدوسة، غرب ولاية باتنة، بتسليط الضوء من متابعي صفحة جمعية على الخير تلمينا، الذين هزتهم صور الجوع التي تفتك برجال ونساء وشيوخ وأطفال غزة، فاستجاب لها المشرفون على الأعمال الخيرية بفتح هبة تضامنية مؤقتة على مدار خمسة أيام فقط، تكللت فيها جهود الخيّرين والمتضامنين بجمع أكثر من نصف مليار سنتيم.

وأكد حمزة حساني رئيس الجمعية في حديثه لـ”الشروق”، أن قرابة نصف المبلغ تم تحصيله من نساء المنطقة اللواتي صنعن مشاهد مؤثرة في التبرع بحليهن ومجوهراتهن لفائدة أهالي غزة.

وفاقت القيمة المالية للحلي والمجوهرات التي تبرعت بها حرائر المنطقة مبلغ 200 مليون سنتيم، حسبما دققه المتحدث للشروق مؤكدا وقوفه على عدة صور تضامنية مؤثرة، فيقول: “من المشاهد الخالدة والتي رسخت في قلوبنا تبرع الطفل أنس المهدد بالشلل بمبلغ مالي جراء معاناته من مرض الأوعية الدموية النادر، وكذا قيام سيدة من بلدية حيدوسة بالتبرع بخاتمها الوحيد الذي تملكه في بيتها والمقدر بمبلغ 56 مليون سنتيم لفائدة الحملة التضامنية، وتبرع سيدات بقطع من الويز والسلاسل الذهبية والخواتم من المعدن النفيس، من مدخراتهن العائلية تفوق 60 مليون سنتيم، وتقديم أطفال لمبالغ مالية جمعت في حصالاتهم الخاصة لشراء أغراض مدرسية”، ولكنهم لأجل أطفال فلسطين كانوا مستعدين لتقديم كل ما يمتلكونه.

وأوضح حمزة حساني محدث “الشروق” بأن الأموال المجموعة سيتم تخصيصها على شكل طرود غذائية واقتناء صهاريج لتوزيع الماء بالتنسيق مع المشرفين على العملية وفقا للإجراءات المعمول بها، لتموين 300 عائلة غزاوية بمياه الشرب، رغم غلاء الأسعار الخاصة بالمقتنيات في المناطق الحدودية بين مصر والأراضي الفلسطينية.