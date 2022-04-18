جمهورية أذربيجان ما بعد الحرب: العمل المنجز والخطط المستقبلية

لقد تطورت جمهورية أذربيجان بنجاح في جميع المجالات خلال فترة ما بعد الحرب، حيث كانت ذات أهمية كبيرة لأذربيجان، يجب أن نقيم هذا على أنه استمرار لسنوات عديدة من النجاح لأذربيجان.

كان هدفنا الرئيسي الأول بعد الحرب هو البدء في استعادة الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني، وكذلك تعريف العالم بالحقائق الجديدة على المستوى الدولي، وقد تم تحقيق نتائج ناجحة في كلا الاتجاهين.

تتواصل بنجاح عملية التنمية والبناء والإحياء بعد الحرب في منطقتي كاراباغ وزنغازور الشرقية في أذربيجان.

تعطي نتائج السنة الأولى من فترة ما بعد الصراع أسبابًا للقول إن أذربيجان واصلت اتصالاتها وتعاونها النشط مع المنظمات الدولية، وأن المنظمات الدولية الرائدة في العالم تبنت حقائق جديدة. في هذا الصدد، أشاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أولا وقبل كل شيء، بعقد حدث دولي مخصص للذكرى الثلاثين لعضوية بلادنا في الأمم المتحدة في شوشا. كان هذا حدثًا مهمًا للغاية في تاريخ بلدنا. أظهر هذا مرة أخرى أن الأمم المتحدة هي هيئة تعترف بشكل كامل بوحدة أراضي أذربيجان. بالطبع، بعد أن أصبحت أذربيجان عضوًا في الأمم المتحدة، عندما واجهنا الاحتلال الأرمني، رأينا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها اتخذوا قرارات عادلة.

أكبر تأسيسات دولية بعد الأمم المتحدة هي حركة عدم الانحياز، تترأس أذربيجان حاليا حركة عدم الانحياز، وكما تعلمون، بموافقة ودعم جميع الدول الأعضاء، تم تمديد رئاسة أذربيجان في المنظمة لسنة أخرى. وهذا دليل على الثقة الكبيرة التي أبدتها الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بأذربيجان. لقد أبدت حركة عدم الانحياز موقفا عادلا من احتلال الأراضي الأذربيجانية. نعتقد أن حركة عدم الانحياز كانت متضامنة بشكل لا لبس فيه مع أذربيجان قبل الاحتلال وأثناءه وبعده وأثناء الحرب وبعدها.

منظمة دولية رئيسية أخرى هي منظمة التعاون الإسلامي، خلال فترة الاحتلال، اتخذت منظمة التعاون الإسلامي مرارا قرارات تعكس موقف أذربيجان، أظهر الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسلام أباد عاصمة باكستان مرة أخرى موقفها المبدئي، الداعم لموقف أذربيجان العادل، بما في ذلك تدمير الأرمن للآثار التاريخية والدينية لأذربيجان، وترتيبات الزيارات المنظمة إلى الأراضي المحررة.

كما قبلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحقائق الجديدة، وهذا حدث مهم للغاية بالنسبة لنا، فيما يتعلق بمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان قد حسمت الصراع الماضي بنفسها.

في نفس الوقت، أصبحت الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان أكثر كثافة بعد الحرب. كما وافق الاتحاد الأوروبي على حقائق فترة ما بعد الصراع، بمبادرة من رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، السيد تشارل ميشيل، عُقدت اجتماعات ثلاثية في ديسمبر 2021 وأبريل 2022 – بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا.

لأول مرة منذ 30 عاما، أجرى وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا محادثة هاتفية مباشرة. كما تعتبر أذربيجان هذا تطورا إيجابيا. لأن العلاقات بين الطرفين يجب أن تحل من قبل البلدين. أولئك الذين يريدون المساعدة يمكنهم المساعدة أيضًا، هذا هو موقف أذربيجان.

نعتقد أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل حول ترسيم و تعيين الحدود بحلول نهاية أبريل، وينبغي أن تبدأ مجموعات العمل المعنية بإعداد اتفاقية السلام عملها قريبًا. نحن ننظر إلى هذه العملية بآمال كبيرة.

إلى جانب المنظمات الدولية، أقامت أذربيجان علاقات وثيقة مع الدول المجاورة في المنطقة. لقد قبلت جميع البلدان المجاورة الحقائق الجديدة في فترة ما بعد الصراع، وينبغي اعتبار ذلك تطورا إيجابيا للغاية، في الوقت نفسه، فإن إطلاق تنسيق التعاون 3 + 3 (أذربيجان وتركيا وجورجيا وإيران وروسيا وأرمينيا) يبعث على الارتياح.

في الوقت نفسه، بالطبع، يجب ألا ننسى أبدًا احتلال أراضينا، ووحشية الأرمن، اليوم أذربيجان قوية وأرمينيا ضعيفة. سلوك الجانب الأرمني مبني على هذه العوامل. نحن نعيش في الحياة الواقعية ويجب ألا ننسى أبدًا سياسة التطهير العرقي التي انتهجتها أرمينيا ضدنا في أوائل التسعينيات، والإبادة الجماعية في خوجالي، واحتلال 20 في المائة من أراضينا، هذه هي ذاكرتنا.

من الآن فصاعدا ستصبح أذربيجان أقوى، سيعتمد عليها تطور أرمينيا، سوف يعتمد بشكل أكبر على موقف أرمينيا تجاه الدول المجاورة. لأنه من الواضح الآن للجميع أن علاقات أرمينيا مع أذربيجان وتركيا لا يمكن أن تتطور بدون التطبيع. لأن سياسة العدوان التي استمرت 30 عاما كلفت الأرمن ثمنا باهظا.

لقد فقدوا فرصة أن يصبحوا دولة مستقلة حقًا. على الرغم من حقيقة أن أذربيجان كانت تحت الاحتلال منذ 30 عاما، فقد حقق بلدنا استقلالا سياسيا واقتصاديا كاملا. لذلك يمكننا اليوم أن نقول كلمتنا بثقة واعتزاز في جميع المقاعد. يجب تطبيع علاقات أرمينيا مع أذربيجان وتركيا على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي.