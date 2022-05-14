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“جمهورية أوروبية” تعلن عن تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا

الشروق أونلاين
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“جمهورية أوروبية” تعلن عن تنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا
أرشيف
فلاديمير بوتين

أعلن زعيم جمهورية أوسيتيا الجنوبية المنفصلة عن جورجيا يوم الجمعة، عن تنظيم استفتاء شعبي في 17 جويلية، حول الانضمام إلى روسيا.

وقال مكتب الزعيم أناتولي بيبيلوف في بيان إنّه “وقّع مرسوما بشأن إجراء استفتاء في جمهورية أوسيتيا الجنوبية..بناء على التطلّع التاريخي لشعبه للانضمام إلى روسيا”.

وتعترف روسيا بأوسيتيا الجنوبية كجمهورية مستقلة منذ عام 2008، كما تقيم قواعد عسكرية على أراضيها.

وتتربّع أوسيتيا الجنوبية التي لا يتجاوز عدد سكانها 75 ألف نسمة، على مساحة 3900 كيلومتر مربع.

أوسيتيا الجنوبية المنفصلة عن جورجيا

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