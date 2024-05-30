جمهورية اذربيجان تحتفل بالذكرى 106 لاستقلالها 

في 28 مايو 1918، أعلن المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان الديمقراطية استقلال أذربيجان للعالم من خلال التوقيع على إعلان الاستقلال. لقد واصل هذا القرار التاريخي تقاليد الدولة التي تعود إلى قرون من الزمن لشعبنا.

وفي فترة قصيرة من الزمن، تم إنشاء أول برلمان وحكومة لأذربيجان، وتم تحديد خصائص الدولة، وتم تحديد الحدود، وتم اتخاذ تدابير مهمة في مجال بناء الدولة. لقد تم اتخاذ خطوة مهمة في اتجاه الاعتراف بالجمهورية كموضوع لنظام العلاقات الدولية في العالم وحماية المصالح الوطنية على المستوى الدبلوماسي. ولعبت القوانين التي أقرها البرلمان، الذي بدأ عمله للتو، دورا أساسيا في تعزيز الاستقلال الوطني، وضمان التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد، وإرساء المبادئ الديمقراطية.

كان لجمهورية أذربيجان الديمقراطية، التي استمرت 23 شهرًا فقط، تأثيرًا كبيرًا على تشكيل التقاليد الديمقراطية في الشرق الإسلامي. في 18 أكتوبر عام 1991، تم اعتماد القانون الدستوري “حول استقلال الدولة لجمهورية أذربيجان”. أشار القانون الدستوري إلى إعلان الاستقلال بتاريخ 28 مايو 1918 وإعلان المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان بتاريخ 30 اوت 1991 “بشأن استعادة استقلال الدولة لجمهورية أذربيجان”. جمهورية أذربيجان الحديثة هي خليفة جمهورية أذربيجان الديمقراطية. وهكذا، وفقًا للقانون الدستوري “بشأن استقلال الدولة لجمهورية أذربيجان”، استعاد شعب أذربيجان استقلاله في 18 أكتوبر 1991.

ومن وجهة النظر هذه، من المهم جدا التعبير بشكل أكثر دقة بما يتوافق مع الحوهر و مضمون المراحل ذات الاهميةالاستثنائية في تاريخ دولتنا، وخاصة الحصول على الاستقلال واستعادته.

إن سمعة أذربيجان الدولية تنمو يوما بعد يوم. في ديسمبر2023، قررت جميع دول العالم بالإجماع عقد أكبر مؤتمر دولي في العالم في أذربيجان. سيتم عقدمؤتمر COP29 في أذربيجان هذا العام. هذا هو الاحترام الكبير والتعاطف الذي أظهره لنا المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه، فهو تقدير كبير لانتقال أذربيجان إلى الطاقة الخضراء.

إن التحول إلى الطاقة الخضراء هو أولويتنا، وهذا العام تم تشغيل أكبر محطة للطاقة المتجددة في المنطقة في أذربيجان – تم بالفعل دمج محطة للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميغاواط بالكامل في نظام الطاقة في بلدنا. وبناءا على العقود ومذكرات التفاهم الموقعة، سيتم إنشاء 10 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة في أذربيجان في السنوات القليلة المقبلة، وستكون أذربيجان من بين الدول الرائدة في العالم في هذا المجال. وبطبيعة الحال، فإن عقد المؤتمرCOP29 – هذا المؤتمر الدولي المخصص لتغير المناخ في أذربيجان، يظهر مرة أخرى بوضوح نجاحنا في هذا المجال.

اليوم، أصبحت منطقتي كاراباغ وشرق زانجازور موقع بناء كبير. ونحن نعمل على إعادة بناء مدننا وقرانا، وقد عاد هذا العام ما يقرب من 5000 من النازحين السابقين إلى أراضيهم الأصلية. إن النصر التاريخي لأذربيجان في حرب كاراباغ الثانية في عام 2020 وعملية مكافحة الإرهاب في عام 2023، وتحرير بلادنا من الغزاة، وانهيار النظام الانفصالي هي الصفحات المجيدة من تاريخ استقلال أذربيجان.