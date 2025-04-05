“جمهور المولودية “إيجابي” وموساوي سيكون في المستوى”

المدرب خالد بن يحي يؤكد:

عبر مدرب مولودية الجزائر خالد بن يحي عن سعادته بتواجد الجماهير في مطار هواري بومدين، قبيل التنقل لجنوب إفريقيا، مؤكدا أن التشكيلة كانت بحاجة لذلك الدعم المعنوي قبل لقاء العودة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وقال بن يحي في تصريحات أدلى بها في المطار: “الجميع جاهز ومتحلي بالمسؤولية التي هي على عاتقنا، قدما ماعلينا في الذهاب وسنواصل العمل بنفس الكيفية في لقاء الإياب، والأكيد أننا سنقدم كل ما نملك لتحقيق شيء جميل مع الفريق”.

وأضاف التونسي: “عندما تشاهد كمية الدعم من أنصار المولودية ورسائلهم تدرك أنك أمام جمهور هو الأفضل، كل شيء فيه إيجابي وسنسعى لتقديم الأفضل من أجل إسعادهم، وحضورهم اليوم ليس ضغطا بل شحنة إضافية لنا، وهذا هو الكنز الذي تحوزه المولودية”.

وختم بن يحي تصريحاته حول غياب رمضان، وقال: “رمضان حارس كبير وسيكون أحد أفضل الحراس في المستقبل نتمنى له الشفاء العاجل، لكن من سيخلفه سيكون هو الأخر في المستوى وسيقدم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الأهم وهو التأهل لنصف نهائي المسابقة”.

أيوب غزالة: “واعون بما ينتظرنا ولن نبخل بشيء لتقديم الأفضل”

أكد مدافع مولودية الجزائر أيوب غزالة صعوبة المأمورية في جنوب إفريقيا أمام أورلاندو بيراتس، معتبرا إياه بالفريق القوي، لكن جدد ثقته في قدرته فريقه على تحقيق المفاجأة والعودة بالتأهل من جنوب إفريقيا، خاصة وأن كل الفريق واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

وقال مدافع العميد في تصريحات أدلى بها قبيل الإنطلاق لجوهانسبورغ: “نحن جاهزون لتقديم كل ما لدينا أمام أورلاندو بيراتس، كلنا واعون بما ينتظرنا من طاقم فني وإداري ولاعبين.”

“قدوم الأنصار أسعدنا وأسعد كل التشكيلة، وقوفهم الدائم معنا هو مصدر قوتنا وحافز كبير لنا، ولهذا نريد تقديم كل شيء في جنوب إفريقيا من أجل تشريف ألوان المولودية، وإسعادهم”.