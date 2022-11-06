جمهور برشلونة يودّع بيكيه المعتزل

ودّع جمهور نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمسية السبت، مدافعه المعتزل جيرارد بيكيه، الذي لعب مباراته الأخيرة أمام ألميريا.

وفاز بيكيه بالمقابلة الأخيرة في مشواره بنتيجة 2-0، وتصدّرت برشلونة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا، بعد الجولة الثالثة عشر.

لكن قرار بيكيه باعتزال كرة القدم، يأتي بعد فشل الفريق في بلوغ أدوار متقدّمة في رابطة الأبطال. ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان برشلونة منذ 2008، وقد أحرز في صفوفه لقب الدوري 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.