جمهور سطيف يتساءل عن فريقه.. “وين رايح يا خالي”؟!

مازال أنصار نادي وفاق سطيف لم يفهموا بعد، ماذا تريد فعله الإدارة هذه الأيّام في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعلّ أقوى سبب لِهذه التساؤلات المحيّرة لِأنصار فريق “الكحلة والبيضاء”، هو أن النادي ترعاه شركة عملاقة من فصيلة “سونلغاز”، لكن الانتداب لم يُشبع نهم المشجّعين، مثلما كان الشأن في الموسم الماضي.

واللافت أنه كلما تُعلن إدارة نادي “النّسر الأسود” عن انتداب لاعب جديد، يشرع أنصار الوفاق في إبداء تذمّر ممزوج بِالتهكّم، للتعبير عن عدم رضاهم بِسياسة الانتدابات المتّبعة لِحدّ.

وما زال وفاق سطيف يبحث عن تتويج هارب منذ نحو عقد من الزّمن، وبِالضّبط منذ نوفمبر 2017، تاريخ إحراز الكأس المحلّية الممتازة.

أين نصير عجيسة (وفاق سطيف)، وأين عبد القادر مزياني (اتحاد الحراش)، وأين مصطفى بوكار (جمعية وهران)؟ وأين وأين…؟ ولماذا يشتهي مَن يُمسكون بِزمام الأندية أن تبقى مثل هذه الأساطير “جابدة الطرف” زاهدة في كلّ شيء؟