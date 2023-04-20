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رياضة

جمهور نيجيري في ملعب قسنطينة

علي بهلولي
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جمهور نيجيري في ملعب قسنطينة
الأرشيف

سيُحظى منتخب نيجيريا أشبال بِدعم جماهيري قويّ، في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة المُبرمجة بِالجزائر.

وقال اتحاد الكرة النيجيري في أحدث بيان له إن هيئته موّلت سفرية 200 مُشجّع محلّي إلى الجزائر، من أجل تقديم الدّعم المعنوي في المدرجات لِمنتخب بلادها لِفئة أقلّ من 17 سنة.

ويحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة المقابلات الثلاث لِمنتخب نيجيريا، في دور المجموعات لـ “كان” الأشبال.

ودعا اتحاد الكرة النيجيري رجال أعمال البلد لِتقديم الدّعم المادّي، على اعتبار أن منتخب الأشبال له سمعة عالمية، وسيخوض البطولة الإفريقية بِالجزائر من أجل التتويج بِاللّقب القارّي، وبلوغ نهائيات كأس العالم لِصنف أقلّ من 17 سنة.

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