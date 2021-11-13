جميع الطرق بين الدول التركية ستصبح شرايين لهذه الجغرافيا

تقع البلدان الناطقة بالتركية بشكل رئيسي في آسيا وجنوب القوقاز وأوروبا الشرقية. ويوجد اليوم رسميًا 6 دول تركية مستقلة في العالم – تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الناطقين بالتركية في هذه البلدان نحو 160 مليون.

منظمة الدول التركية هي منظمة دولية تأسست بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان على أساس “اتفاقية ناختشيفان” الموقعة في 3 أكتوبر 2009 في ناختشيفان، أذربيجان. أصبحت أوزبكستان عضوًا في المجلس التركي في 14 سبتمبر 2019 منذ نهاية عام2018، كانت المجر دولة مراقبة في المنظمة.

انعقدت القمة الثامنة لمجلس التعاون لدول الناطقة التركية في اسطنبول يوم 12 نوفمبر، وستفتح القمة مرحلة جديدة في العلاقات بين الدول الست الناطقة بالتركية، وتولت تركيا رئاسة المنظمة من أذربيجان، وهنأ الرئيس التركي أذربيجان على أنشطتها الناجحة رغم تفشي الوباء.

بالإضافة إلى التضامن السياسي والاجتماعي، أشارت القمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول التركية، في الوقت الحالي، يبلغ حجم التجارة بين الدول التركية 21 مليار دولار أمريكي، وشددوا على أهمية تعزيز العلاقات بين هذه الدول في مجال النقل واللوجستيات، وفي هذا السياق، كان توقيع “اتفاقية النقل الدولي المشترك للبضائع” في أسرع وقت ممكن أحد الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال.

وبالتالي، فإن جميع الطرق بين الدول التركية، بما في ذلك الممر الدولي بين الشرق والغرب عبر بحر قزوين، ستصبح الشرايين الرئيسية لهذه الجغرافيا، وفي هذا الصدد، فإن الممر بين أذربيجان ونختشيفان له أهمية حيوية.

أدت استعادة وحدة أراضي أذربيجان إلى توسيع الوحدة والمساواة بين العالم التركي، أصبحت خريبولبول، رمز حرية كاراباغ، نذير انتصار للعالم التركي. لقد مهد انتصار كاراباغ وتحرير الأراضي المحتلة الطريق للسلام الدائم والاستقرار والتعاون في منطقتنا.

وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للحرب الوطنية الثانية في كاراباغ، تم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي لم تنفذ منذ سنوات، وهكذا نقشت أذربيجان رسالة العدالة في ذاكرة المجتمع الدولي.

ثم قدم الرئيس رجب طيب أردوغان وسام العالم التركي الأعلى إلى الرئيس إلهام علييف وقال إنه في ظل القيادة الحازمة للرئيس إلهام علييف، انتهى احتلال كاراباغ، الذي استمر قرابة ثلاثين عامًا، في 44 يومًا. قال إنها ذات أهمية كبيرة ليس فقط لأشقائنا الأذربيجانيين، ولكن للعالم التركي بأسره.

وعبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن ارتياحه العميق لتقديم وسام العالم التركي الأعلى للرئيس إلهام علييف، وأحيا الأبطال الذين صعدوا إلى قمة الشهداء على طريق الحرية برحمة واحترام.

خلال فترة الرئاسة التي استمرت عامين، بذلت أذربيجان جهودًا كبيرة لتوحيد العالم التركي. أقيمت العديد من الأحداث. أعتقد أننا نتحرك الآن نحو المستقبل بطريقة أكثر تكاملاً وتوحيدًا.

للقمة أهمية تاريخية كبيرة، بادئ ذي بدء، لأن مجلس الدول الناطقة بالتركية غير اسمه وحول الدول التركية إلى منظمة، ولهذه المنظمة مستقبل مشرق للغاية، لأن هناك تحالفا طبيعيا في قلب هذه المنظمة، ولدينا تاريخ وثقافة وتقاليد، وهذه العوامل تملي الوحدة.

إنني على ثقة بأن منظمة الدول التركية ستستمر في النمو من حيث الأهمية ليس فقط لبلداننا وشعوبنا، ولكن أيضًا للعالم، لأن لدينا تعاونا وهذه العلاقات تقوم على القيم التقليدية.

تتعزز الوحدة والأخوة بين الشعوب يومًا بعد يوم، وتحتضن الدول التركية اليوم جغرافيا عظيمة، بما في ذلك هذه القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية العظيمة.

هذه البلدان لديها موارد طبيعية غنية، وبنية تحتية وطرق حديثة. تركيا دولة ذات قوة عسكرية واقتصادية وصناعية. كل هذا يعطي سببًا للقول إن المنظمة الجديدة ستفي بجميع المهام المقبلة.

كان انضمام جمهورية تركمانستان إلى منظمة الدول التركية بصفة مراقب من الأحداث الهامة التي حدثت في السنتين الأخيرتين من رئاسة أذربيجان، هذه خطوة في غاية الأهمية.

في نفس الوقت، أصبحت جمهورية أوزبكستان عضوا في المجلس في قمة باكو، وهو حدث مهم للغاية، تم التوقيع على اتفاقية ناختشيفان آنذاك في قمة عام 2009 في منطقة ناختشيفان الأذربيجانية.

وقّع الاتفاق أربعة قادة، لكن اليوم بلغ عدد الولايات التركية7، وهذا يدل على أن هذه المنظمة جذابة للغاية، وأنا واثق أن كل عضو وكل مراقب سيستمر في زيادة قوة المنظمة من خلال تحقيق هدف.

في الوقت نفسه، تقاتل الدول التركية معًا ضد الوباء العالمي، وعقدت القمة في أفريل 2020 على شكل مؤتمر عبر الفيديو، وتساعد الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية بعضها البعض والدول الأخرى.

اليوم، الدولة التي تدعمنا أكثر من غيرها لاستعادة منطقتي زنغازور وكاراباغ الشرقية في أذربيجان هي تركيا الشقيقة.

اليوم، تعمل العديد من الشركات التركية على مشاريع بنية تحتية مهمة للغاية لأذربيجان – الجسور والأنفاق والطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة والمطارات – وكلها تشارك بنشاط في هذا العمل. إلى جانب الشركات الأذربيجانية، شاركت 12 شركة تركية في بناء مطار فيزولي.

أعتقد أن هذا هو السبب في أننا تمكنا من البناء في وقت قياسي، في 8 أشهر فقط. في الوقت الحاضر، تشارك الشركات التركية أيضًا في بناء مطار زنجيلان. سيتم بناء مدرسة كبيرة في منطقة فيزولي بأذربيجان على حساب ميزانية جمهورية أوزبكستان. هذه هي الخطوة التالية للتضامن والصداقة والأخوة ويقدرها الشعب الأذربيجاني كثيرا. تقوم أذربيجان الآن بأعمال ترميم واسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني. في الوقت نفسه، تفتح نتائج حرب كاراباغ الثانية فرصًا جديدة للمنطقة. على وجه الخصوص، أعتقد أن افتتاح ممر زنكازور من حيث النقل سيفتح فرصًا جديدة للمنطقة بأسرها.