جنادي يكشف أسرار الأوراس النمامشة وفق شهادات رفقاء بن بولعيد

أشاد بشيحاني ولغرور وعجول والبقية وكشف أحداثا حاسمة ومخفية

أثرى الأستاذ منصف جنادي المكتبة الوطنية والتاريخية بكتاب جديد يمثل باكورة إصداراته، تطرق من خلاله إلى إحداث تاريخية حاسمة وأخرى مخفية تخص مسار الثورة التحريرية بالأوراس، حيث فضّل أن يكون الكتاب بعنوان “أوراس النمامشة.. شهادات رفقاء مصطفى بن بولعيد”، وهو صادر عن منشورات الشهاب، ويتزامن ذلك مع حلول ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

يؤكد الأستاذ منصف جنادي في حديث خصّ به الشروق”، بأن كتابه الجديد الموسم بـ”أوراس النمامشة.. شهادات رفقاء مصطفى بن بولعيد”، هو خلاصة عمل تطلب سنوات من البحث والتحري في قضايا وأحداث هامة وحاسمة عرفتها الثورة التحريرية بالأوراس، كما يمثل حسب قوله عربون محبة ووفاء للمجاهدين والشهداء الذين ضحوا من اجل استقلال الجزائر، مؤكدا أن التاريخ للشباب بغية الحفاظ على سمعة البلاد وماضيها المشرف، وبالمرة الرد ميدانيا على الاستدمار الفرنسي الذي يعد حسب قوله العدو التاريخي للجزائر، حيث يتضمن الكتاب عدة محاور تخص واقع الأوراس قبل وأثناء الثورة التحريرية، والبداية بمسار الحركة والوطنية والنضال السياسي مرور بتأسيس المنظمة السرية ثم التحضير لإشعال فتيل الثورة التحريرية، وأبرز تحوّلات وتطوّرات الثورة في الولاية الأولى التاريخية أوراس النمامشة، مشيدا بحنكة الرعيل الأول الذي عرف يكون أفضل سند للشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، على غرار شيحاني بشير وعباس لغرور وعاجل عجول ومصطفى بوستة والبقية.

ويتطرق الأستاذ منصف جنادي في 336 صفحة من الكتاب إلى عدة محطات يصفها بالهامة، مؤكدا أن الأوراس معروف بثوراته الكبيرة المناهضة للاستدمار الفرنسي، وذلك بداية من 1845 مرور ثورة 1916 ووصولا إلى ثورة الفاتح نوفمبر 1954، وهذا يعكس حسب قوله رفض سكان الأوراس والجزائر بشكل عام لحقرة وجبروت فرنسا الاستدمارية، مثلما أشاد بدور كومندوس الخارجون عن القانون الذين كانوا منذ البداية إلى جانب بن بولعيد في مسيرة إشعال الثورة بالأوراس، على غرار حسين برحايل والصادق شبشوب وقرين بلقاسم وأسماء كثيرة ساهمت حسب قوله في تأطير الثورة عسكريا، مثلما أشار بالتفصيل إلى كيفية اندلاع الثورة وبرز العمليات والمعارك، وهذا مباشرة بعد توزيع السلاح في دشرة أولاد موسى وخنقة لحدادة، متطرقا إلى معارك خالدة، واصفا معركة الجرف بأم المعارك التي أعدت درسا عسكريا حقيقيا للاستدمار الفرنسي.

وأشار منصف في كتابه إلى وضعية الثورة بالأوراس بعد سيفر بن بولعيد والقبض عليه والحكم عليه الإعدام في 3 قضايا وجهت له، وكيفية هروبه من سجن الكدية، وفق شهادات لرفيقين له شهدا العملية وهما طاهر زبيري ومحمد بزيان.

كما أشار جنادي إلى مشاكل الثورة بعد استشهاد بن بولعيد، وتأثيرات ذلك خاصة بعد مؤتمر الصومام، ومجيء عميروش وقضية عاجل عجول وأمور أخرى تحدث عنها بإسهاب، مثلما تحدث عن قضية شيحاني بشير والمشاكل التي عرفتها القيادة في الأوراس خلال النصف الثاني من عمر الثورة التحريرية. وقد أكد منصف جمادي أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها الأوراس في عدة مراحل، إلا المجاهدين بقوا أوفياء في صنع الملاحم وشن المعارك، مشيدا بحنكة نواب بن بولعيد، على غرار شيحاني ولغرور وعجول.

وأوضح الأستاذ منصف جنادي أنه أراد من خلال هذا الكتاب إعطاء حقائق عرفتها الثورة التحريرية في الأوراس، وهذا بغية تصحيح الكثير من المغالطات، وذلك بالإثباتات والتفاصيل حسب قوله، سواء ما تعلق باستشهاد بن بولعيد أو بخصوص التهم الموجهة لعجول وغيرها من القضايا الغامضة التي عرفها الأوراس خلال الثورة، مستغلا لقاءاته برفقاء الشهيد مصطفى بن بولعيد منذ نهاية السبعينيات إلى غاية مطلع التسعينيات، على غرار العقيد الحاج لخضر ومصطفى بن النوي مراردة وعمار العقون ومحمود الواعي ومسعود عبيد ومصطفى بوستة الذي وصفه بأمين سر بن بولعيد والعلبة السوداء للأوراس، بحكم قربه من عاجل عجول ولغرور وأبو الثورة مصطفى بن بولعيد.

وإذا كان الكتاب قد صدر عن منشورات الشهاب باللغة الفرنسية، فقد وعد الأستاذ منصف جنادي بترجمة عربية في القريب العاجل حتى يكون في متناول جميع الباحثين والمهتمين، في الوقت الذي يشتغل على إنجاز كتاب آخر يرد فيها على ادعاءات بعض الأصوات التي تقول بأن فرنسا أهدت الاستقلال للجزائر، مؤكدا أن الثورة التحريرية جعلت فرنسا تنهار اقتصاديا واجتماعيا، على أن يتطرق إلى اتفاقية إيفيان وحنكة الوفد الجزائري في الدفاع عن مصالح ووحدة الوطن في هذه المفاوضات.